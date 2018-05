'Una ocurrencia obra de Eje Metropolitano', dice Luis Alberto Ramos

"¿Cuál es el sentido?, yo creo que cada una de las cosas que se deben de hacer en una obra, tienen que ser muy bien expuestas desde varios puntos de vista. Si actualmente tengo un corredor de una carretera que acabo de rehabilitar con tres carriles, que conduce a esas zonas que actualmente no tiene otras cosas diferentes y estoy tratando de hacer un proyecto de una carretera donde no tengo un plan definido pero sí hay quien compró las tierras o quienes son los propietarios de las tierras, estoy mandando un mensaje equivocado a la ciudadanía", declaró.

Reprochó que en lugar de hacer estas obras,

"Si no hemos podido resolver los problemas de las colonias, problemas de seguridad, ciertas cosas, entonces yo creo que no tenemos un diagnóstico de lo que está pasando en el estado y no le puedo apostar a un solo tema", indicó.