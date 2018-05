DIEGO Y LA VIOLENCIA

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

En su visita al programa de Ciro Gómez Leyva, en Radio Fórmula, el candidato del PAN-PRD-MC, Diego Sinhue Rodríguez, debió encarar, oootra vez, los cuestionamientos sobre la crisis de violencia.Diego insistió en su “golpe de timón”, que va a crear una Unidad de Inteligencia Financiera para cortar el flujo de recursos del crimen organizado; duplicar los M.P; fortalecer policías, y prevenir adicciones.Y, aunque no lo quiera, tuvo que imaginar el escenario de una relación con AMLO como presidente. Para eso el panista propondrá que nueve estados del Bajío hagan equipo y empujen un plan regional.Vas a tener que acordar con AMLO y quizá no te reciba con buena cara, será bien difícil, le planteó Ciro Gómez Leyva a Diego Sinhue, y, aunque el panista está en lo suyo de mostrar confianza total en su candidato Ricardo Anaya, pues ya es hora de visualizar cómo garantizaría esa relación institucional.Ante el factible escenario, el panista respondió que es momento de hacer una planeación entre nueve estados de la región centro-occidente del País (Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí, Michoacán, Jalisco, Aguascalientes, Nayarit, Zacatecas, Colima), de los cuales ninguno gobierna Morena, y en los dos que se renueva la Gubernatura, que son en Guanajuato y Jalisco, la ventaja es para el PAN y MC.Dice Diego que así llegará, no un Gobernador a tocar las puertas del Gobierno Federal, sino nueve, y, aclara, no se trata de un bloque político sino de un ejercicio de planeación que de hecho en cuatro de esos estados ya comenzó la Coparmex Nacional bajo el plan de “Corredor Central”. De ahí esperan presionar para detonar proyectos de infraestructura carretera, movilidad, y la estrategia de seguridad.Más allá de ese bloque regional, la relación AMLO-Diego (de ganar ambos como hoy dicen las encuestas) tendrá que darse y ocuparán de quitarse el saco del orgullo partidista para trabajar. Ahí está la crisis de violencia que no soporta otro sexenio de echarse la bolita. Ayer Diego lamentó que sólo hay 120 policías federales en Guanajuato, aunque nada dijo del refuerzo con el cuartel de la Policía Militar.Una de las propuestas clave para enfrentar la ola violenta en Guanajuato en la que Diego Sinhue insistió ayer en cadena nacional, es la de crear una Unidad de Inteligencia Financiera para cortar el flujo de efectivo de los criminales. Lo que también será complicado funcione si no tiene el apoyo de esa misma Unidad que hoy tiene la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Gobierno federal.A Diego le recordaron que Guanajuato es cuarto lugar en tasa de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes, que municipios como Apaseo el Grande rebasaron los homicidios del estado de Yucatán, y que ahí opera impunemente el rey del huachicol “El Marro”. La respuesta de Diego fue la de Márquez: Falta de colaboración Federal, la debilidad de las policías municipales, y los vacíos del Sistema Penal.Presume el panista que hubo el año pasado 500 detenidos presuntos responsables de homicidio dolosos: “Guanajuato está dando la pelea, pero no basta sino cortamos el flujo de efectivo. No hay una sola carpeta de investigación de las autoridades federales para desarticular una banda en Guanajuato”, dijo.Diego se replegó en los éxitos del boom económico, empleos e inversiones, le reviraron con la epidemia de la droga cristal y respondió que habrá una histórica campaña de prevención de adicciones. Y, aunque se han invertido recursos como nunca para Seguridad, el panista adelanta que destinará más.La diputada federal del PRI, Bárbara Botello, vuelve a la carga. Ayer turnó un punto de acuerdo a la Comisión Permanente para que solicite al Gobierno de Guanajuato dos cosas: Fortalecer las acciones de seguridad ante el aumento de la violencia, y que el Gobierno del Estado haga pública toda la información relacionada con el proyecto Escudo. Acusó a Márquez de “desdén e irresponsabilidad”.Ayer tomaron la estafeta del PRI Guanajuato Celeste Gómez y Armando Uribe, todo el control pues para el candidato a la gubernatura, Gerardo Sánchez. Para muestra el evento de presentación donde fue él quien tomó el papel protagónico, el delegado nacional, Andrés Fernández, hizo el anuncio oficial, después Gerardo habló y se acabó. La nueva Presidenta interina del PRI ni siquiera dio un mensaje.Los debates al ayuntamiento que organiza el IEEG son como llamadas a misa, va el que quiere. Al de Irapuato, por ejemplo, dijo ‘no’ el puntero, el panista Ricardo Ortiz; tampoco la de Morena, Irma González, y la priísta Yulma Rocha, que sí quería, ya mejor rechazó pues no ve caso si no están todos.En Purísima del Rincón, la tierra del gobernador Márquez, sólo confirmaron para debatir hoy dos (los de Morena y Panal). El panista Toño Padilla de plano dijo que no, la priísta Lupita Velázquez estaba puesta, sólo pidió un cambio de fecha porque hoy tiene una cita en Juzgados, pero no se lo aceptaron.Doña Filomena Arvizu, habitante del municipio de Atarjea, a sus 93 años de edad, hizo realidad uno de sus sueños: volar en helicóptero. Durante la visita del gobernador Miguel Márquez a la comunidad Carricillo, el pasado martes, los hijos de doña Filomena pidieron al Mandatario la oportunidad para cumplir la ilusión de su mamá, quien voló por varios minutos parte de la Sierra Gorda y al volver a tierra dijo estar muy contenta por la experiencia y agradeció al Gobernador por el sueño cumplido.