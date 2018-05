¿Sabía usted?

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

La venerada Virgen de Guadalupe ya no pertenece formalmente a los mexicanos, la Basílica de Guadalupe vendió, en “exclusiva”, sus “derechos de propiedad” a la empresa estadunidense Viotran, dedicada a la transferencia de dinero entre México y Estados Unidos.Viotran, una empresa que no tiene que ver con lo religioso, ni con labores altruistas, su interés es sólo el dinero. Ahora, tuvo en sus manos libertad para manejar franquicias de la Guadalupana, a ese grado rebajaron a la Virgen los mercaderes de la iglesia.El rector de la Basílica, monseñor Diego Monroy Ponce fue quien vendió en 12.5 millones de dólares la exclusividad de la imagen a María Teresa Herrera Fedyk, representante en México de la trasnacional.En el contrato se estipuló que Viotran era la única empresa que podía comercializar mundialmente y por un período de 5 años, la imagen guadalupana, la de Juan Diego y el logotipo de la última visita del Papa Juan Pablo II a México.La imagen de la Virgen podía utilizarse en carteles, estampas, chamarras, encendedores, llaveros, tarjetas telefónicas, discos compactos, relojes, veladoras textiles.La Basílica se comprometió a que cada uno de estos artículos contará con una “bendición especial” y las utilidades de las multimillonarias ventas mundiales quedó por igual, entre Viotran y la Basílica.¡No, puede ser! Este contrato contraviene a la ley que prohíbe a las asociaciones religiosas tener fines de lucro. Resulta increíble que la iglesia haya vendido a los estadunidenses la imagen guadalupana, uno de nuestros máximos símbolos de identidad nacional.¡Una traición! La mercantilización de la imagen de la guadalupana, con esto, irá perdiendo valor sagrado (Proceso No. 1371).Entrando Jesús al templo, echó fuera a los que vendían y compraban en el templo; volcó las mesas y los asientos: Y les enseñaba, diciendo: “Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, pero ustedes la han hecho cueva de ladrones (Mateo 21, 12-13).Por otro lado, sucedió, un empresario de origen chino Wu You Linc, fue el propietario de la marca “Virgen de Guadalupe” ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), por lo que el nombre y la imagen de la Guadalupana pudó utilizarla para la comercialización de juegos, juguetes, artículos de gimnasia y de deportes no comprendidos en otras clases, así como decoraciones para árboles de Navidad.El abogado Adán Ravelero informó que Wu You Linc (con domicilio social en la colonia Nueva Industrial Vallejo, México, Distrito Federal) fue el adjudicado por la institución desde el 27 de junio de 2002 y sus derechos a explotar esta imagen y nombre terminó el 29 de febrero de 2012.A You Lin sólo le costaron 2 mil 112 pesos los derechos para explotar la imagen por 10 años, y según consta en el mismo expediente ya revendió las mismas prerrogativas.Se desconocen los productos específicos donde se muestra la imagen y cuántas ganancias han generado hasta el momento (La Jornada viernes 15 de Agosto 2003).A fechas: El padre Francisco López Coronado religioso misionero de la Natividad de María se pronunció indignado ante el panfleto, que acompaña una imagen de la Virgen de Guadalupe tachada en rojo que a la letra dice: “La iglesia católica es parte de la mafia del poder”.PSIC. MARITZA NASSERTEL. 7 12 34 61