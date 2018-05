Cautivan con su música

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

La Orquesta Sinfónica Pinto Reyes (OSPIR) cautivó con sus piezas a más de 500 personas durante un concierto que ofrecieron en el Teatro Manuel Doblado.El programa, dirigido por el maestro José María Melgar, deleitó a los leoneses cuando escucharon las piezas “Danza eslava no. 1 Op. 46”, “Danza eslava no. 8 Op. 46, “Czardas Danza Húngara”, “Danza húngara no. 5”, “Libertango”, “Danzón 8 y 2”, entre otras.Después de la pieza de Jules Massanet, “Meditación de la ópera Thais”, hubo un breve intermedio en el que se reconoció la labor de los miembros de la orquesta sinfónica.Posteriormente, la orquesta continuó con la pieza “Libertango”, de Astor Piazzolla, que comenzó con percusiones ejecutadas por los mismos músicos acompañados de aplausos de dos tiempos.Los danzones número 2 y 8 concluyeron el programa, en el que también participó la Orquesta Sinfónica Estudiantil del Departamento de Música y Artes Escénicas de la Universidad de Guanajuato y la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil del Departamento de Música de la UG.