Rechaza AMLO imposición de aranceles de parte del gobierno de EU

“Debe haber una respuesta firme, sin caer en la guerra comercial porque no nos convendría, hay que buscar la manera de arreglarnos con el gobierno de Donald Trump además de todas sus actitudes y falta de respeto hacia sus socios comerciales”, consideró Obrador.Reiteró que ésta es una buena lección para que se entienda que se debe diversificar la política comercial de ser autónomos, independientes, para fortalecer el mercado interno y no estar dependiendo del exterior.“Todas estas medidas nos ponen en una situación vulnerable” aseguró el candidato por Morena.Añadió que la economía nacional es muy dependiente del exterior como la economía estadounidense.; siempre y cuando no sea con intermediarios.aseguró Andrés Manuel.Si él gana la elección sostendrá una entrevista con Trump para tratar diversos temas como lo de los aranceles.Obrador, manifestó que ayudará a activar la economía de Guanajuato como la industria textil, zapatera, además a la agricultura, para fortalecer estos sectores con apoyos y subsidios.