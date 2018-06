Así será la dinámica para el tercer debate presidencial

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Laaprobó este jueves ajustes a la escaleta del tercer encuentro entre candidatos, a realizarse el 12 de junio, mediante los cuales se reordenó el tiempo de moderación, se amplió a 15 el número de preguntas y se eliminó el tiempo previsto para Margarita Zavala.El tercer debate, que será en, tendrá un formato similar al primero: los candidatos estarán colocados detrás de un atril, sin movilidad ni público presente en el foro y no habrá preguntas genéricas para todos los candidatos, sino que todas serán personalizadas.Tras los señalamientos de los representantes de los candidatos respecto a "" en el tiempo de moderación durante el segundo encuentro, se resolvieron mecanismos para acotarlo.Se acordó aumentar 30 segundos el tiempo de referencia para la realización de preguntas, pero aumentará la exigencia para que los moderadores sujeten a los tiempos determinados y se les colocará un reloj para que se apeguen.En la sesión el consejeroexpuso su postura disidente en los cambios avalados, aunque no tiene voto en la Comisión.Explicó que hubo planteamientos respecto a bajar el tiempo para moderadores, no aumentarlo. Y existe riesgo de que preguntas personalizadas —y no genéricas que luego den pie a personalizar cuestionamientos sobre asuntos particulares, como en los otros dos debates— podrían generar inequidad hacia alguno de los contendientes o trato sesgado.El consejero presidente de la Comisión, Benito Nacif, explicó que la ampliación de tiempo para moderadores fue propuesta por los representantes de los candidatos "para que fuésemos más exigentes en que se ajusten en sus tiempos de referencia y evitar lo que ocurrió en Tijuana".Sobre los cuestionamientos sólo personalizados, Nacif expuso que ya se conocen las posturas de los candidatos y se pretende que ahora las preguntas sean más específicas para clarificar propuestas ya conocidas.La consejeraplanteó que no ha habido cuestionamientos a los moderadores respecto a las preguntas personalizadas a los abanderados y que éstas hayan generado sesgo o inequidad, por lo que confió en que no ocurrirá.El consejeroexpuso que deberá cuidarse que los 4 contendientes reciban preguntas con el mismo nivel de sofisticación y recordó que "nuestros moderadores tuvieron una intervención muy destacada y rebasaron algunos minutitos (pero) vale la pena que se converse con los moderadores para que se ajusten a los tiempos".