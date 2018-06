Hallan cuerpo de joven desaparecido en Oaxaca

"Sólo se reportó que se le vio por última vez en Soyaltepec, pero aún no tenemos el registro preciso de dónde pudieron estar minutos antes de su desaparición", expresó el vicefiscal.

El cuerpo de un joven de 24 años que había sido reportado por lacomo desaparecido fie encontrado flotando a orilla del Río Tonto, en inmediaciones de la comunidad Amapan, de Soyaltepec, Oaxaca.Se trata de Jesús García Rodríguez, de 24 años de edad, quien presentaba heridas de arma blanca. Además de García, se tenían reportes de que junto a él desapareció un menor de 16 años, identificado como Uriel Rodríguez Castro.Fueron vistos por última vez en el municipio de San Miguel Soyaltepec, en la región de la Cuenca, colindante con Veracruz.El vice fiscal regional, Gustavo Carlos Zúñiga, aseguró que este hecho no tiene ninguna relación con la desaparición hace dos meses de las cinco personas originarias de Tlaxcala y uno más de esta población.Al momento no se brinda información del origen de las víctimas, sobre quienes todavía no existen datos precisos del último sitio que visitaron antes de su desaparición, expuso Zúñiga.Además, también se reportó que Rodrigo Hernández Costeño, alias "El Huarache", de 31 años, visto por última vez en la colonia de Loma Alta de Tuxtepec, sigue sin ser localizado.El municipio de San Miguel Soyaltepec es protagonista también de la detención de tres jóvenes originarios de Tlaxcala. Tras su liberación se presume que salieron de la población y el último contacto que se tuvo de ellos fue en Tierra Blanca, Veracruz entre el 4 y 6 de abril.El 24 de abril en jurisdicción de Soyaltepec, aparecieron calcinadas las dos unidades en las que viajaba el grupo de jóvenes desaparecidos. Hasta la fecha, siguen sin ser localizados.