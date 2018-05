México estaría preparando represalia a aranceles en acero

“El proceso dentro de la Casa Blanca permanece en flujo y estas personas (los funcionarios) advirtieron que Trump (en otras ocasiones) ha sido persuadido de dar marcha atrás en imponer los aranceles en el último minuto”, advirtió el diario estadounidense.

El presidente de Estados Unidos,lade unde% aly deotros de sus principales aliados, aseguróSin que haya sido confirmado oficialmente, funcionarios anónimos dijeron al rotativo que Trump estaría frustrado por las negociaciones con México, Canadá y la Unión Europea por lo que habría decidido no retrasar más los aranceles por razones de seguridad nacional a partir del 1 de junio.Apenas este miércoles en París, autoridades comerciales estadounidenses -incluido el Representante Comercial, Robert Lighthizer, y el Secretario de Comercio, Wilbur Ross-,La Ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland, aseguró el lunes tras una reunión con Ligthhizer que su país no tiene miedo de tomar medidas si Trump avanza con tales aranceles pero evitó hablar de una represalia.Según el diario The New York Times, México estaría preparando una represalia a los aranceles en acero y aluminio contra sectores políticamente sensibles para EU como el sector agrícola, aunque el rotativo estadounidense no presentó una fuente específica.Justificados por la controvertida Sección 232 de la Ley de Expansión del Comercio de 1962, los aranceles han sido rechazados por el Gobierno mexicano asegurando que EU se daría un balazo en el pie pues en acero mantiene un superávit.De acuerdo con las más reciente estadísticas del Departamento de Comercio de EU, México ocupó el lugar número cuatro durante 2017 en el total de importaciones de acero a EU con 9% del total que representó más de 3.2 millones de toneladas.Considerada por los críticos como un antecedente peligroso para el comercio internacional, la imposición de aranceles por razones de seguridad nacional por parte del presidente Donald Trump está siendo contemplada bajo la Sección 232 de la Ley de Expansión del Comercio de Estados Unidos de 1962.