Código rojo: elección de la resistencia a Trump

Con la temporada de las primarias que se acerca a su fin y las elecciones intermedias próximas a llegar, es momento de señalar que esta votación no se trata de lo que imaginas que trata. No se trata de escoger entre una canasta particular de políticas ofrecidas por los candidatos a la Cámara de Representantes o el Senado en tu distrito o estado: políticas tales como el control de armas, el derecho a elegir, el libre comercio o la disciplina fiscal. No. De lo que se tratan estas elecciones es de tu primera oportunidad desde 2016 de votar en contra de Donald Trump.En lo que a mí respecta, esa es la única opción en las boletas. Elegir entre que Trump mantenga el control de todas las herramientas clave del poder político durante dos años más o no.



Si fuera yo quien escribiera las opciones en las boletas, esto es lo que se leería: “¿Estás a favor de elegir una mayoría de demócratas para la Cámara de Representantes y/o el Senado con el fin de que pongan un freno al poder de Trump, puesto que queda claro que su propio partido no lo hará? ¿Estás a favor de jugártela por otros dos años con el control sin restricciones de la Cámara, el Senado y la Casa Blanca ejercido por un hombre que quiere ignorar la interferencia de Rusia en nuestras elecciones, un hombre cuyo primer pensamiento en las mañanas es: ‘¿Qué me conviene y cómo puedo conseguirlo?’, un hombre que no muestra ningún reparo en manchar a cualquier persona o institución gubernamental que le estorbe, un hombre a quien respalda un partido en el que los únicos miembros que lo desafiarían son los que están retirándose o muriendo?”.

Si eliges lo primero, debes saber que eso solo puede ocurrir si votas por los demócratas en tu contienda local para la Cámara o el Senado.Es así porque lo que hemos aprendido desde 2016 es que el peor demócrata en las boletas para la Cámara o el Senado es preferible al mejor republicano, ya que los mejores republicanos se han negado repetidamente a tomar una postura moral en contra de que Trump socave las agencias de inteligencia y procuración de justicia, el Departamento de Estado, la Agencia de Protección Ambiental, el Servicio Civil, las normas básicas de la vida pública y la integridad de las elecciones.Estos republicanos han tomado la cobarde decisión de estar del lado de Trump siempre y cuando él imponga las políticas que les gustan respecto del recorte fiscal, el control de armas, los combustibles fósiles, el aborto y la inmigración, aunque en lo privado muchos lo detesten.Depende de los demócratas decir y hacer lo contrario: entender que mientras Trump sea presidente, no es probable que firme ninguna legislación que una mayoría demócrata en el Congreso pudiera aprobar, pero ese no es su trabajo para los dos años próximos. Su trabajo es proteger a Estados Unidos de los peores impulsos de Trump.Su trabajo es mantener el control de al menos una de las ramas del poder —la Cámara de Representantes o el Senado— para desbancar a los legisladores republicanos más corruptos que lideran comités clave, vigilar adecuadamente a los secretarios del Gabinete más imprudentes, como Scott Pruitt, y proteger al FBI, el Departamento de Justicia y Robert Mueller de los actos intimidatorios de Trump.No me es fácil escribir esto. En muchos asuntos no sociales ni ambientales, no soy partidario de los demócratas. Yo estoy a favor del libre comercio, la disciplina fiscal, las regulaciones que beneficien el comercio y una política exterior que busque expandir la democracia; además, me causan aversión la política identitaria.Pero por ahora tengo todo eso en pausa, porque hay algo más esencial en juego: no es lo que hacemos… es quiénes somos, cómo nos hablamos los unos a los otros, lo que modelamos ante el mundo, cómo respetamos las instituciones y cuán retorcidos la sociedad y el gobierno pueden volverse en solo unos años debido a un presidente que miente todos los días, disemina teorías conspiratorias desde el púlpito bravucón de la Casa Blanca y se atreve a llamar al FBI y al Departamento de Justicia un “Estado profundo criminal” por hacer su trabajo.Así que es por esto que tengo una sola idea para estas elecciones: conseguir poder. Hacernos de una rama del poder que pueda frenar a Trump. Postularse a la Cámara o el Senado como demócrata, registrarse para votar como demócrata; ayudar a alguien más a registrarse para votar como demócrata; enviar dinero a un demócrata; hacer proselitismo por un demócrata; llevar a alguien a las casillas para que vote por un demócrata.Ninguna otra cosa importa en este momento. ¿Recuerdan la declaración más estúpida que hicieron los comentaristas pro-Trump después de las elecciones? Dijeron: “Los medios no tomaron en serio a Trump, lo tomaron literalmente. Sin embargo, sus simpatizantes se lo tomaron en serio aunque no literalmente”.De hecho, algunos de nosotros nos lo tomamos en serio y literalmente: nuestro único error fue no hacerlo de una manera suficientemente literal. Asumí que un candidato que mentía tan casualmente y tan seguido en la campaña también lo haría como presidente, pero no pensé que literalmente pronunciaría 3001 afirmaciones falsas o confusas en sus primeros 466 días en el cargo. Sabía que necesitábamos “drenar el pantano” de Washington, pero no pensé que en realidad habría que empezar por la Casa Blanca y las oficinas de los secretarios del Gabinete de Trump.Finalmente, no quiero ver que impugnen a Trump, a no ser que las evidencias sean abrumadoras. Quiero ver, y quiero que el mundo vea, a una mayoría de estadounidenses que votan para limitar su poder en los próximos dos años —no para imponer una agenda específica sobre la suya, sino porque quieren proteger a Estados Unidos, sus ideales e instituciones, de él— hasta que las siguientes elecciones presidenciales brinden la oportunidad de terminar con este cáncer y dar vida a un nuevo partido republicano que promueva los mejores instintos de los conservadores, no los peores, de manera que los estadounidenses puedan tener otra vez opciones decentes.De nuevo, esto es un código rojo: la democracia estadounidense está realmente bajo amenaza hoy en día, y por el hombre que se sienta en el Despacho Oval y los legisladores que le dan carta blanca.