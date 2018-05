Gobierno no apoya a habitantes

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Habitantes de la comunidaddenunciaron que autoridades municipales les aseguraron la maquinaria que habían rentado para limpiar un tramo del río Isabelota.Platicaron que el pasado 25 de mayo, al lugar llegaron unidades de, así como de Protección Civil.Aludiendo que no tenían los permisos para realizar los trabajos en la zona, los elementos aseguraron que tenían una orden para llevarse la retroexcavadora.Aseguraron que lo único que pretendían era hacer un bordo para evitar inundaciones en al época de lluvias que está por llegar.Año con año se presenta la misma problemática en la comunidad, que se relaciona con la creciente del río, que termina por desbordarse y provocar inundaciones.Los afectados señalaron que en otras ocasiones el mismo alcaldeha trabajado en conjunto con los habitantes, identificando los puntos de riesgo, y que ya tenía conocimiento de los problemas con la temporada de lluvias.Debido a que las inundaciones son una constante apenas empieza a llover, de acuerdo a lo que dijeron los afectados, se solicitó con antelación el apoyo con la limpieza del río.Un grupo de personas acudió a las instalaciones depara solicitar apoyo de personal y maquinaria para remover la tierra y evitar afectaciones.Indicaron que al no tener respuesta del gobierno municipal, optaron por hacer las trabajos por su cuenta y contrataron maquinaria privada para agilizar las labores., señaló José.Finalmente, los habitantes afectados dijeron que conocían que la situación no era el procedimiento a seguir, aunque lo único que pretendían era proteger sus bienes, aún sin el apoyo de las autoridades.