Así es la rutina de ejercicio del hijo de William Levy

una de las figuras más populares de la TV hispana William Levy obtuvo una beca universitaria gracias a su gran desempeño en el béisbol.

William Levy le ha inculcado a su hijo Christopher una gran virtud: la disciplina. En Instagram, el adolescente de 12 años mostró lo duro que se entrena pese a su corta edad para poder cumplir uno de sus grandes sueños: serEn el clip, el pequeño resume su rutina en el gimnasio: que incluye levantamiento de pesas y los clásicos abdominales. Pero la preparación del mayor de los hijos de William Levy y Elizabeth Gutiérrez no es reciente. El año pasado el niño mostraba las prácticas físicas que realizaba con la supervisión de su papá., escribió el pequeño en Instagram.Pero la pasión del joven nacido en los Estados Unidos no es gratuita. Recordemos que mucho antes de serFue de esta manera que estudió dos años la licenciatura en administración de empresas, carrera que, finalmente, no concluyó al encontrar oportunidades en el modelaje y más tarde como actor de telenovelas.Pese a ello, en Instagram es usual ver videos de los Levy en partidos de béisbol. En uno de esos clips, por ejemplo, el galán se muestra apoyando a su equipo favorito: "Dominicana" y, luego, tras el triunfo, con Christopher Alexander en los vestidores de los jugadores.William Levy tiene 6 millones de seguidores en Instagram. Su hijo, aunque no sale en TV ni es mediático, tiene 300 mil fans.