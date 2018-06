Esta es la razón por la que Kim Kardashian se reunió con Donald Trump

Kardashian, de 37 años, se ha convertido en una de las principales defensoras de la puesta en libertad de Johnson.



“Quiero dar las gracias al presidente Trump por su tiempo. Es nuestra esperanza de que el presidente otorgará un indulto”, escribió Kardashian en Twitter. “Gran reunión con Kim Kardashian. Hablamos de reformas carcelarias y sentencias”.

“Gastar dinero comprando cosas materiales ya no me satisface cómo solía. Salvar la vida de alguien me llenaría el corazón”

Con Donald Trump, obsesionado por su presencia pública, la telerrealidad ha entrado en la Casa Blanca. En un día, marcado por la negociación con Corea del Norte y la guerra comercial con China y Europa, el presidente estadounidenseEl propósito del encuentro no era hablar de los productos de belleza de Kardashian o sus consejos para “maximizar la pérdida de grasa” en el cuerpo. Tampoco rememorar batallitas de cuando Kardashian apareció en el concurso televisivo de Trump o cuando él se burlaba del trasero de ella.Denuncia que sufra una sentencia de por vida por cometer un delito -su primero- no violento. Un 48 por ciento de los presos en el sistema federal, como Johnson, cumplen penas relacionadas con las drogas.No es ningún secreto que Kardashian, conocida por exhibir su vida personal, no es una experta en política penitenciaria. Ella misma lo reconoce con “toda honestidad”., explicó a la página web Mic.Fue un vídeo de esa publicación en Twitter, en octubre de 2017, sobre la historia de Johnson lo que atrajo la atención de Kardashian. “No estoy con el móvil todo el rato. Estaba destinada a encontrármelo”, sostiene.Motivos aparte, la realidad es que el interés alrededor del caso de la mujer presa se ha disparado gracias a la campaña de Kardashian, que también ofrece ayuda legal a Johnson. No es inusual que una celebridad apadrine una causa social en Estados Unidos.En Kardashian, sin embargo, hasta hace poco se interpretaría con sorna su interés por cualquier causa. Aunque no sorprende ver a Trump con ella, dado su pasado como showman televisivo, la reunión no garantiza que vaya a indultar a Johnson. El republicano, de hecho, ha llegado a amenazar con ejecutar a narcotraficantes y su Gobierno ha criticado la política más benevolente de Obama en torno a las drogas.Para Kardashian, la cita en la Casa Blanca le permite proyectar cierta imagen de seriedad. Su marido, el cantante Kanye West, es de las escasas estrellas -y sobre todo negra- que defiende a Trump.