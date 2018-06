Habla Thalía de lo que vivió con Luis Miguel

“Fue muy divertido porque íbamos como en banda, Miguel Alemán (Magnani), "El Burro" (Jorge Van Rankin)... Éramos como una banda. (Fue) Muy inesperado porque estábamos platicando y, de pronto, ¡pum!, chocamos con el carro de enfrente, explotaron las bolsas de aire y me explotó en la cara”.

Thalía, que se encuentra promocionando su nuevo sencillo 'No me acuerdo', ha recordado el incidente que tuvo junto a Luis Miguel hace algunos ayeres.Fue en los ochenta cuandoLo anterior lo reveló al diario Reforma, recordando también que Luis Miguel, que volvió al mundo de la polémica, no sabía qué hacer tras el incidente, pues ella tenía que grabar pronto para el Canal de las Estrellas.y Van Rankin iba en otro auto adelante de ellos, con el chofer de 'Luismi', cuando éste últimoCon información de Quién y Debate.