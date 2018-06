Trump castiga a comediante por insultar a su hija Ivanka

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Trump tuiteó que la cadena TBS está aplicando un "doble rasero total" por no haber cancelado el programa de Bee, "Full Frontal", después de que la comediante dijo que Ivanka Trump era una "c---- irresponsable" en materia de inmigración"., un favorito de los conservadores,"¿Por qué no despiden a la desprovista de talento Samantha Bee por el término horrible que usó en su programa de poca audiencia?", tuiteó Trump el viernes. "Un doble rasero total, está bien, estamos Ganando y seguiremos haciéndolo por mucho tiempo".Es la salva más reciente en una batalla cultural que aparentemente es del agrado de Trump.Los partidarios de Trump observaron que el término empleado por Bee habría tenido consecuencias drásticas si hubiera estado dirigido a una funcionaria demócrata como la representante Nancy Pelosi.El incidente detambién puso de relieve el papel sin precedentes que cumple. Si bienComo asesora, promovió la reforma impositiva y encabezó una delegación de Estados Unidos a las Olimpíadas de Invierno en Corea del Sur.