No quita VAR el sueño a árbitros aztecas

"Lo que nos han dicho es que pitemos como si no hubiera VAR. La regla no ha cambiado, lo único que cambia es la forma de aplicarla", expresó Marvin Torrentera, uno de los silbantes que estará en la Copa del Mundo. .



"Ha ayudado enormemente, en Italia, las expulsiones han bajado un 30 por ciento porque los jugadores ya se sienten observados. Me siento aliviado, cuando tomas la decisión hay veces donde te quedas con la duda", indicó.



"Me toca un árbitro joven. Venimos trabajando, no es algo improvisado, César tiene la capacidad de escuchar. Lo que le he aportado es la experiencia de saber a lo que se va a enfrentar", añadió.



"Vamos con la expectativa de avanzar lo máximo posible. En el arbitraje se combinan muchas cosas, principalmente la neutralidad. En cuanto a la Selección, van muy bien preparados, están para llegar a la Final aunque yo la vea en la sala de mi casa", finalizó.

