Adjudicaciones directas benefician a Lumo Financiera, ganó alumbrado de Pachuca

Lumo Financiera, empresa mexiquense que obtuvo el arrendamiento del alumbrado público de Pachuca ha sido beneficiada por “adjudicaciones directas” en la Secretaría de Educación Pública (SEP), los ayuntamiento de Mexicali y Mazatlán, incluso, arrastra observaciones de ventas por sobreprecio en este último municipio.Ayer la presidencia municipal de Pachuca dio el fallo de la licitación por 83 millones de pesos para el arrendamiento de 21 mil 807 luminarias led, aun cuando la empresa no firmó el acta de fallo y fue la única que entregó propuesta.El procedimiento fue por “adjudicación directa” para el arrendamiento de 382 automóviles en un lapso de cuatro años.El 10 de septiembre del 2014 se publicaron las bases de licitación, mientras que la apertura de proposiciones se llevó a cabo 16 días después, en donde sólo figuró la financiera ya mencionada y la Operadora Turística del Sur S.A de C.V.Sin embargo, esta última fue descartada por el ayuntamiento, quien argumentó que “la cantidad ofertada no coincide con su tabla de montos respecto de los 36 vehículos ofertados (…) y mucho menos se desprende la cantidad total respecto al pago de renta mensual, semestral o anual”.Por lo que Mazatlán decidió adjudicar la licitación a favor de Lumo Financiera cuya forma de pago se realizaría mensual por la cantidad de 4 millones 624 mil 670 pesos.Dos años después al fallo, el diario “Noreste” publicó que el Observatorio Ciudadano de Mazatlán presentó una queja ante al ayuntamiento, ya que acusó, no se realizó un estudio previo de mercado para el arrendamiento de los vehículos, lo que a su vez provocó un sobreprecio por 56 millones de pesos.El total se adquirieron 66 unidades “tipo patrulla” por un costo de 24 millones 455 mil 241 pesos que se utilizarán desde abril hasta diciembre de 2018.No obstante; dicho arrendamiento sólo significó una renovación de contrato, ya que el 27 de junio del 2017 el ayuntamiento de Mexicali adquirió por más de 11 millones de pesos vehículos para la Dirección de Seguridad Pública.Incluso, 10 días antes de finalizar el primer contrato, fueron las autoridades municipales quienes solicitaron a la empresa Lumo “continuar con el servicio de arrendamiento (…) con la finalidad de llevar a cabo el procedimiento de adjudicación directa”.El fallo que se dio el 1 de junio antes de las 12:00 horas en Pachuca establece que el arrendamiento de luminarias con tecnología led para el municipio se dio a favor de Lumo Financiera del Centro S.A. de C.V. Sofom Enr, aun cuando la empresa licitante “no se presentó” para la firma.Sin embargo; Lumo Financiera no firmó, toda vez que no se presentó al fallo. Mientras que de los nueve integrantes pertenecientes al Comité, asistieron ocho, ya que el titular de la sindicatura hacendaría, Alejandro Moreno Abud tampoco acudió.En la junta de aclaraciones con fecha del 25 de mayo se pronunciaron nueve empresas para el arrendamiento de luminarias led, siendo estas:Alpe alumbrado público sociedad anónima de capital variable; Industrias Sola Basic; Salvador Mata Rivera; Energetika Sustentable y Ecológica; Adamas Engineering y Construction; Integradora de apoyo municipal; Comercializadora integral; Nova Electric y Kenjitsu Latam Sapu.No obstante, no presentaron documentación, por lo que Lumo Financiera fue la única que se contempló para el fallo del pasado viernes.Al consultar la plataforma oficial de la financiera, muestra una leyenda cuyo contenido señala “Página en Mantenimiento”, (http://www.financieradelcentro.com/) por lo que es imposible visualizar los servicios de la empresa.