Moisés Jiménez artífice de calumnias y guerra sucia, responde Francisco Sinuhé

Francisco Sinuhé Ramírez Oviedo responsabilizó a Moisés Jiménez Sánchez de ser el artífice de la guerra sucia en su contra, a través de la distribución de panfletos en el distrito electoral de Tepeapulco, y de utilizar a la candidata de Morena Janeth Téllez Infante para desprestigiar su imagen con la finalidad de restarle votos.En respuesta a las acusaciones de lavado de dinero y violación que hizo Janeth Téllez, el jueves durante el debate entre los candidatos a la diputación federal 7, el candidato de la coalición Todos por México (PRI, PVEM y Nueva Alianza) anunció que demandará por difamación., expresó en entrevista con AM Hidalgo.Al tiempo de negar los señalamientos de desvío de recursos, cuando fue secretario de la sección 15 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en Hidalgo, y de una presunta violación, la cual dijo, acusación que nunca le fue notificada, calificando los dichos comoEl grupo de Moisés Jiménez, quien también dirigió al magisterio en el estado,Previendo los ataques y la guerra sucia en su contra, Francisco Sinuhé justificó su participación en el segundo debate organizado por el Instituto Nacional Electoral (INE) el pasado jueves.En el evento, Janeth Téllez declaró: “aquí no hay un gran personaje que enfrenta serios problemas: una averiguación previa por violación, es responsable en desvíos de dinero público, de lavado de dinero… hay una denuncia ante al PGJH. Pero a pesar de eso no pasa nada… no se vale pedirle el voto a la gente cuando se tienen pendientes con la justicia”.Por lo anterior, Francisco Sinuhé dijo que la demandará por el delito de difamación e iniciará una queja en la junta local del INE de Tepeapulco por los panfletos que se han distribuido en el distrito, y ante la Fiscalía Especializada en Atención de Delitos Electorales (Fepade)., expresó.Respecto al señalamiento de violación, el abanderado del PRI, PVEM y Nueva Alianza, indicó que los señalamientos en su contra se hicieron en 2010, aunque aseguró que jamás lo notificaron., expresó.El exlíder magisterial recordó que existe un proceso penal pendiente contra la también exsecretaria general del SNTE en Hidalgo, Mirna García López por el presunto desvió de 123 millones de pesos en perjuicio de las arcas del magisterio.concluyó.