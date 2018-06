"A través de los niños nos hicieron llegar la semana pasada un comunicado que la escuela se iba a cerrar, les preguntamos a la maestra el motivo, y ella nos dijo que no les podía dar informes hasta que hubiera una junta", dijeron.



"Fuimos a supervisión y no nos quieren atender, fuimos con la directora y nos gritó que hagamos lo que queramos. Realmente no tenemos una respuesta. Mi niño está en 5° ¿dónde lo inscribo a estas alturas?", declaró la señora Carolina.



"Antes los niños llegaban contentos porque los de La Salle los iban a llevar a la universidad y el 30 de abril cuando llegaron, la directora no les abrió la puerta y tampoco les dio alguna explicación", comentó la madre de familia.



"Apenas tengo el tiempo para ir a dejar a mi niño en la mañana a la escuela, si los pasan a otra, ¿cómo le voy a hacer? Esta escuela está bien porque no necesito tomar camiones. Es como la escuela de la colonia", lamentó.



"Nos parece injusto, ¿en dónde les vamos a encontrar lugar ahorita? Ella (la directora) me dijo 'hagan lo que quieran y háganle como quieran'" relató.

Al contactar a la Secretaría de Educación de Guanajuato, delegación León,Añadió que los padres de familia no deben preocuparse porque automáticamente los niños serán reubicados automáticamente en las instituciones más cercanas, para que no detengan su formación académica.Se dio a conocer que al ver la desinformación que hay,