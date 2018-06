Se recupera de infarto cerebral y continúa en la política

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

, expresó Ariel Rodríguez Vázquez, sobreviviente de un infarto cerebral.El dirigente estatal de Movimiento Ciudadano y candidato a diputado federal por el distrito I, ya no despertó el viernes 20 de abril de un sueño profundo.El candidato tenía semanas descansando pocas horas por la carga de trabajo, por ejemplo: se dormía a las 2, despertaba a las 4 a trabajar en casa, se dormía a las 5 y se levantaba a las 6 para realizar sus actividades del día.La víspera de los hechos Ariel dijo que se reunió con representantes de partidos políticos en Guanajuato para preparar un homenaje a don Luis Nicolás Mata Valdez, fundador del PRD en Guanajuato y militante de Movimiento Ciudadano, fallecido una semana antes.Margarita Rangel, esposa de Ariel, dijo que en particular ese día se durmieron a las once de la noche, pero al amanecer le sorprendió que su marido no despertara al sonar la alarma a las 6:30 am, así que pensó que estaba cansado.Margarita le habló, pero no reaccionó, lo movió boca arriba y tampoco respondió. Sus hijos, una niña de 8 y un niño de 4 años, preguntaron que si estaba desmayado su papá, Margarita les dijo que sí y pidió que llamaran al vecino.Al escuchar el correr de los niños en las escaleras y enseguida el timbre de su casa Armando, quien vive al lado de la familia de Ariel, supuso que pasaba algo; cuando los niños le manifestaron que su papá no despertaba él muy acertado los pasó a su casa y les dijo que su papá era ‘el bello durmiente’ y que lo despertarían a besos; esta acción intencionada impidió que los pequeños presenciaran el caos que vino luego.Armando y Margarita llamaron al 911 porque Ariel seguía sin reaccionar, ellos creían que había consumido algo en la comida del día anterior y estaba intoxicado.Un dato curioso que retrasó la atención médica fue que Ariel, quien habitualmente no toma alcohol y cuando lo hace es en cantidades mínimas, dejó la víspera una cerveza a la mitad sobre la mesa.recordó con angustia.El policía buscó provocar una reacción de Ariel punzando su plexo solar y en efecto, respondió, pero nuevamente se desvaneció, por lo que el policía seguía aferrado a que estaba alcoholizado.añadió Margarita.Pero el calvario continuó al llegar la ambulancia, los paramédicos lo intentaron reanimar y Ariel respondía nada más por reflejo, por lo que afirmaron que había tomado algo para dormir y sugerían que siguiera descansando hasta que le pasara el efecto.Finalmente, los paramédicos accedieron a llevarlo a un hospital, lo bajaron caminando por las escaleras sin camilla, sin oxígeno, sin ninguna atención de urgencia médica, en este momento ya había pasado más de una hora de que se había descubierto la crisis.En urgencias del hospital Médica Campestre le revisaron los signos vitales y analizaron sus reflejos; al levantar la mano y pie derechos, Ariel respondió a las indicaciones, pero con los del lado izquierdo no pudo responder, por lo que los médicos se dieron cuenta que algo no funcionaba bien en su cerebro.Al realizarle los estudios correspondientes el diagnostico fue un infarto cerebral a consecuencia de una trombosis (es decir, un coágulo) en la zona venosa del tálamo, de urgencia le realizaron un cateterismo con el objetivo de salvarle la vida, por lo que antes de entrar al quirófano le pidieron a Margarita que se despidiera.El candidato entró a quirófano a las 9:30 de aquel viernes y salió a las dos de la tarde a terapia intensiva, donde estuvo 72 horas.La advertencia del médico fue que aún no estaba fuera de peligro, lo medicaron con anticoagulantes para prevenir otro evento.Además, desconocían los daños y secuelas.El tálamo es una parte del encéfalo situada en la zona central de la base del cerebro, entre los dos hemisferios.Interviene en algunas de las funciones más delicadas, como la atención, la conciencia y la percepción.A las seis de la tarde que despertó Ariel, la primera pregunta que le hizo su esposa fue si la reconocía y su respuesta fue positiva, aunque su lenguaje no era articulado, ni siquiera entendible.En una segunda vista a las 10 de la noche, Margarita tuvo una conversación con Ariel. Ya hablaba más fluido y se le entendía.Rodríguez creía también que había llegado en su propio coche al hospital a ayudar a los candidatos de MC porque habían sufrido una intoxicación y al apoyarlos, él también se había intoxicado. E insistió con Margarita al señalarle con la mano izquierda que ahí estaba don Luis Nicolás.Margarita aseguró que la narración de la presencia de su amigo fallecido le dio tranquilidad, pero a su vez le preocupó la seriedad con que la contaba, por lo que tuvo que ubicarlo en el tiempo y explicarle qué había sucedido.Ariel no recuerda esta anécdota y la conoció porque su esposa se la contó, dice que le gusta mucho escucharla.A los ocho días Ariel regresó a casa, pero ahora sigue la rehabilitación física dos veces por semana y está medicado., platicó.Ariel, de 45 años, ha sido durante muchos años una presencia constante en la comunidad leonesa, dos veces candidato a la Presidencia Municipal y catedrático.Ahora, resiente ligeras secuelas; estrabismo en el ojo izquierdo, su cuerpo perdió tono muscular del lado izquierdo, trabaja en la relación del tiempo porque todavía despierta y no sabe qué día es, además de que su habla y movimientos son más lentos.