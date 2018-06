arrepentidos

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Los que ayer se pusieron las pilas para precisar que no dan desde ahora su voto a favor de que el procurador Carlos Zamarripa se convierta en el próximo fiscal general, son los candidatos a diputados de Acción Nacional.Por separado Libia Denisse, Alejandra Gutiérrez y Jorge Espadas declararon que para la elección del Fiscal deben revisarse perfiles, aunque no descartan a Zamarripa Aguirre.En esta época en que todo puede sumar o restar votos, los azules prefieren caminar de puntitas y no quedar mal con nadie, ya veremos la postura que toman los que ganen las elecciones cuando les toque votar la decisión.En ausencia del gobernador, Miguel Márquez Márquez, el secretario de Gobierno Gustavo Rodríguez Junquera encabezará hoy una reunión con mandos militares en la que se abordarán los apoyos que requieren para que el Ejército mantenga su presencia en los 46 municipios de la entidad.Además de aportar recursos para la construcción de la Brigada Militar en Irapuato, el estado y los municipios deben cumplir con otros apoyos para la movilización de los elementos en todo el estado, entre esos apoyos está gasolina, alimentos y espacios y mobiliario para que puedan pernoctar en varios municipios, entre ellos los del corredor industrial.Algunos municipios no tenían muy claro que con la llegada del Ejército tenían que destinar un presupuesto para dar posada a los militares, la llegada los tomó de sorpresa, por eso ahora la intención es que se pongan de acuerdo pues este presupuesto no será único sino permanente.Se espera que en la reunión de hoy también participen otros funcionarios estatales como el procurador de Justicia Carlos Zamarripa, el secretario de seguridad Álvar Cabeza de Vaca y el coordinador de la Policía Federal, Miguel Ángel Simental.Los ajustes y cambios en algunas direcciones que ordenó el secretario de Gobierno Gustavo Rodríguez Junquera desde que inició este año ya dieron sus primeros frutos, sobre todo en la Dirección General de Registro Públicos y Notarías.El relevo en esta dirección se dio en abril, llegó César Santos del Muro Amador en sustitución de David Cabrera Morales, quien había ocupado el cargo desde la administración pasada, en el caso de las notarías el apretón de tuercas permitió detectar dos casos de notarios, uno en León y otro en Acámbaro que realizaron trámites irregulares, situación que lo tiene en la posibilidad de que pierdan su Fiat.Otro cambio de Rodríguez Junquera fue en la Dirección General del Registro Civil que estaba a cargo de Rito Padilla quien también en abril fue sustituido por Juan Carlos Cano y al parecer esto ha permitido que esta área entregue mejores resultados que los que generaba su antecesor, e acuerdo con las opiniones.Con más del cincuenta por ciento del camino recorrido, los candidatos que aspiran a un cargo público en Guanajuato vienen arrastrando cuentas por aclarar ante la autoridad electoral.En el primer corte que el Instituto Nacional Electoral hizo a los partidos, todos sin excepción resultaron con observaciones por gastos no justificados, ahora los candidatos buscan cómo aclarar esas observaciones.En el mejor de los casos, se trata de errores en los reportes de gastos, pero tampoco se descarta que al final existan partidos o candidatos que no encuentren cómo justificar los gastos y entonces verán las sanciones, las cuales se conocerán hasta después de que concluya la jornada electoral.En el caso de los candidatos a la gubernatura, hasta ayer los cinco candidatos habían reportado gastos por un total de 29 millones 648 mil pesos, el que lo ha hecho con una mayor cantidad, aunque no puede decirse que es el que más ha gastado, es el candidato de la Coalición por Guanajuato Al Frente, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo con 13 millones 829 mil pesos.Mientras que la que menos ha reportado es la candidata de Nueva Alianza, Bertha Solórzano con un millón 172 mil pesos, mientras que el candidato de Morena y PT, Ricardo Sheffield Padilla reporta gastos por 2 millones 681 mil pesos, si se compara con los días de campaña transcurridos sus reportes reflejan que no van tan al corriente con la comprobación de sus gastos.El candidato del PRI, Gerardo Sánchez García, es el segundo que más gastos ha reportado con 6 millones 239 mil pesos, mientras que el candidato del Partido Verde, Felipe Arturo Camarena reportó gastos hasta la fecha por 5 millones 226 mil pesos.Empresarios de la Ciudad Industrial de León A.C. armaron una “vaquita” para comprar una patrulla y donarla a la Secretaría de Seguridad del Municipio, con el fin de contribuir para mejorar la seguridad en la ciudad.El vehículo fue entregado ayer al secretario de Seguridad, Luis Enrique Ramírez Saldaña en una reunión a la que también asistió el director de Economía Ramón Alfaro Gómez.