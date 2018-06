Corredor Industrial

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Lo logramos, una vez más llegamos al viernes. La retención del personal es uno de los principales retos que hoy tienen las empresas en México, sobre todo en zonas como el Bajío.De acuerdo con Aon, solamente la mitad de los colaboradores entienden realmente el concepto de “engagement”.Martha Hernández, consultora de Aon México, menciona que existe una rotación del 32% en el personal entre Ciudad de México, Bajío y la zona norte del país.Explica que en la actualidad las nuevas generaciones buscan empleos y organizaciones que comprendan el concepto de “puertas abiertas” y les incluyan beneficios como horarios flexibles, horarios reducidos en viernes, home office, días flexibles para temas personales y gimnasio, entre otros.De acuerdo a la funcionaria de Aon, en compañías donde la cultura está alineada con la estrategia, más de un 44% de los colaboradores está comprometido y el doble permanece en la organización, mientras que el 65% de los líderes empiezan a comprender el significado.Conforme a la información generada, existen otros datos no menos interesantes como que el 62% opina que las herramientas y recursos disponibles les permiten ser más productivos; 75% considera a su empresa como uno de los mejores lugares para trabajar, siendo el lugar ideal para ellos; 74% de los colaboradores considera a su organización con una excelente reputación, mientras que 52% opina que se les gratifica de forma justa, de acuerdo al éxito de la compañía.En México, 61% de los empleados considera que la flexibilidad de horarios de trabajo es el programa más significativo; por otra parte, 4 de cada 10 empleados no se encuentran inspirados por sus líderes en cuanto a su plan de carrera.Las empresas con alto crecimiento son las que alinean mejor su cultura en comparación con el resto y cerca del 75% de empresas multinacionales otorgan planes complementarios de retiro y menos del 5% de las empresas mexicanas los ofrecen.La especialista señala que el compromiso de los empleados se refleja cuando trabajan motivados, contentos y están convencidos de realizar las funciones que les corresponden, incluso dando ese valor agregado de forma natural.Luego del anuncio de Estados Unidos de aranceles al acero y aluminio, las autoridades mexicanas han contraatacado con medidas similares. La Secretaría de Economía, dirigida por Ildefonso Guajardo, ya anunció que impondrán aranceles a diversos productos como aceros planos lámina caliente y fría, (incluidos recubiertos y tubos diversos), lámparas, piernas y paletas de puerco, embutidos y preparaciones alimenticias, manzanas, uvas, arándanos y diversos tipos de quesos.“Esta medida estará vigente hasta en tanto el gobierno estadounidense no elimine los aranceles impuestos”, apuntó la dependencia en un comunicado.En el comunicado, la dependencia lamentó y reprobó la decisión de los Estados Unidos de imponer aranceles a la importación tanto de acero, como de aluminio a partir de hoy.“El acero y el aluminio son insumos que contribuyen a la competitividad de varios sectores estratégicos y altamente integrados en América del Norte, como el automotriz, aeroespacial, eléctrico y electrónico. México es el principal comprador de aluminio y el segundo de acero de Estados Unidos”, explica el documento.En Guanajuato, el próximo lunes habrá información oficial de dependencias como SDES, de Guillermo Romero Pacheco, y la Cofoce , de Luis Rojas Ávila, para compartir su opinión al respecto y los detalles planteados para contrarrestar la decisión de Donald Trump.El Secretario de Desarrollo Económico Sustentable mencionó que respecto a las medidas arancelarias tomadas por el presidente de Estados Unidos sobre el acero y otros productos, así como la respuesta de México, mencionó que es importante tener en claro que se están evaluando junto con Cofoce e Index,los impactos tanto en las importaciones como, en las exportaciones de Guanajuato, está comprobado en la historia económica del mundo,que las guerras comerciales, las termina pagando siempre, el consumidor de todos los países involucrados, añadió que es una medida,que afecta también a empresas norteamericanas radicadas en México que importan acero de EUA, entre otras.Y será el lunes que se amplié el tema en la rueda de prensa pactada entre SDES y Cofoce.