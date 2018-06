Yo soy yo y las stories del Instagram

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Creo que la frase “Yo soy yo y mis circunstancias” ya se ha quedado corta en la era de las redes sociales. Antes, lo que te rodeaba determinaba, en gran parte, lo que hacías y decías durante el día. Ahora, lo determina lo que veas en tus stories y sus derivados nada más escuchar el despertador.Y no, no voy en contra de las redes sociales, aunque sea un desastre en el uso de las mías.Creo firmemente que si se utilizan para bien son una joya al alcance de todos. Simplemente, como las amistades, hay que escoger muy bien quién te compartirá su vida.Así que aquí les comparto alguna de las personas que cada día me inspiran, me hacen reír, me hacen reflexionar y, de paso, me hacen convertirme en un poco más la Maca que quiero ser.Flavita Banana, es su nombre e ilustradora su profesión. Con trazos simples demuestra su habilidad de ver a una sociedad que no acaba de entenderse bien a sí misma. Es sarcástica, cosa que me encanta. Es ingeniosa, cosa que admiro. Tiene una visión muy real de lo que se le pide a una mujer de veintitantos en la actualidad.Hay ideas que comparto, otras no tanto; pero en cada una de sus viñetas me hace cuestionar cómo juzgo al mundo y sus habitantes.Vivir sin plástico, es una cuenta de Instagram que me está ayudando a reducir mis consumos de ese producto tan dañino y que contamina al mundo, a los animales y a las personas por igual. Ya había mencionado por aquí a Lauren de Trash is for toosers, pero Patri y Fer (las cabezas detrás de Vivir sin Plástico) también son lo máximo.Llevan un tiempo con una vida con 0 plástico, y lo explican tan simple y lo viven tan bien que me contagian esa voluntad de existir de acuerdo a lo que quiero dejar en este mundo.Todavía no lo logro del todo, pero de pasos pequeños está lleno el camino.Beatriz Millán, es una Instagramer que se ha dedicado a compartir su opinión sobre la maternidad y su rol de mujer en un mundo que todavía le cuesta dejar hueco a las madres fuertes e imperfectas. Es la hermana mayor de una amiga y he visto crecer su proyecto hasta tal punto en que ayer estuve en una caseta de la Feria del Libro de Madrid mientras ella firmaba su primer libro.Carlos Ríos, me lo enseñó un amigo nutriólogo y creo que es un genio. De verdad. Es un español obsesionado con la canción Movimiento Naranja y se denomina un Realfooder (dícese de esas personas que no comen ultraprocesados).A base de stories, memes y mucha información he descubierto el Matrix de la comida chatarra y ahora busco mejorar mi relación con la comida (al menos entre semana). Para él no existen las dietas, solo la comida REAL.Y para finalizar, la cuenta Una página por día. Es de una amiga, de esas que no imaginas sin un libro en la mano, bueno, un libro y una taza de té. Tiene un muy buen gusto en cuanto a literatura se refiere y si la tienes en tu Instagram nunca te faltarán opciones para leer.Se viene el verano, las vacaciones y, para muchos, de esos pocos días en el que tienes el lujo de tener tiempo libre. Que no les falte un libro en el buró es el mejor antídoto de salud mental para estos tiempos que corren.