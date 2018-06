Se presume que el monto de lo robado asciende a los 2 millones de pesos.



Los sospechosos portaban armas de fuego, los amagaron y uno de ellos los vigiló mientras sus cómplices buscaron la caja fuerte.

Esto sucedió, casi con el bulevar Adolfo López Mateos de la Zona Centro.La pareja al parecer fAl ubicarla,Luego de ello, las víctimas llamaron al Sistema Único de Emergencia (911).Oficiales de la Policía Municipal arribaron al auxilio, pero no recibieron características del auto en el que huyeron los responsables.Los afectados no lograron ver características de los hombres, ni su auto.Hasta la mañana de ayer, el Ministerio Público no confirmó si se había iniciado la investigación.