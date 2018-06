Les cuesta el calor 60 pesos más al día en CDMX

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

La onda de calor en la Ciudad de México ha dejado una derrama económica cercana a los 260 millones pesos a empresas refresqueras y embotelladoras.Esta cifra responde a los gastos que han hecho los capitalinos para la compra de helados, paletas, agua embotellada y hasta cerveza.Las más de 82 mil 400 empresas dedicadas a la venta de estos productos, como neverías, abarrotes, recauderías, cervecerías y locales de fruta podrán alcanzar un crecimiento directo en sus ventas dePor las condiciones climáticas se realizan compras no consideradas, tales como botellas de agua a diario, la compra de más garrafones en la semana, agua fresca de sabor, lo que representa un gasto promedio de 60 pesos extra tan sólo en la última semana.De acuerdo con los reportes de farmacias, el consumo de bloqueadores solares o bronceadores aumentó 4% en los últimos días.Los comercios destinados a la venta de ropa ligera, gorras, sandalias y sombreros, no han presentado incrementos considerables en ventas ni en precios.En los últimos días, la Ciudad de México ha experimentado una onda de calor con lo que la temperatura ha aumentado hasta los 31.7 grados celsius.Debido a la situación, el gobierno capitalino ha exhortado a la población a mantenerse bien hidratada, no exponerse a los rayos del sol y usar ropa ligera, de manga larga y de colores claros, así como utilizar un filtro solar con factor de proyección mayor a 30.Buscan aire fresco.De acuerdo con información de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de la CDMX,Sin embargo estos electrodomésticos no han presentado un repunte significativo en las ventas en la última semana.Por otra parteEl fin de semana se espera actividad normal en las zonas comerciales de la ciudad. Los empresarios hicieron un llamado a reconsiderar el consumo de productos de alimentos en puestos en la vía pública, por el peligro que representa el mal manejo de ingredientes y el peligro de descomponerse más rápido.