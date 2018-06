Pareja le quema los pies a su niña de 2 años

FOTO: Tomada de Veraz Informa.



"No te quiero decir porque mis papás verdaderos no nos quieren", dijo la hermanita mayor a la Ministerio Público cuando ésta la entrevistó, "la quemaron porque no nos quieren".

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

La niña mayor de un matrimonio vio cómo sus papás le quemaban los pies a su hermanita, de 2 años, con un encendedor. La pareja estaba drogada, bajo los efectos de la metanfetamina.A la casa en la que vivían, en Durango, entraban muchas personas a drogarse; la abuela cuidaba a las niñas, que no escaparon de sus propios padres.A la pequeña testigo los propios padres; la niña vio cómo el papá tapó la boca a su hermanita para que no gritara cuando su mamá la quemaba con el encendedor que usaba para drogarse.Martha, de 21 años, pedía limosna y Ricardo, de 23, robaba, a decir de los vecinos; el 5 de mayo la mujer fue a casa de su madre y le exigió que le entregara a las niñas o la denunciaría por secuestro. La mujer accedió y ese fue el principio de la peor pesadilla para las niñas.Para el 15 de mayo la abuela llamó preguntando por ellas y escuchó llorar desesperada a la más chica; la madre le dijo que se había quemado con la banqueta por andar descalza.El 18 de mayo finalmente los abuelos fueron a la casa de sus hijos y se llevaron a las niñas, pero antes la madre le exigió que no llevara al doctor a la menor, le dijo que ya la había llevado con uno y que no era nada grave.La niña tenía quemaduras de primero, segundo y tercer grado; la pareja podría alcanzar 15 años de prisión pero ello se decidirá dentro de 3 meses, pues se debe deducir el nivel de afectación que sufrieron las niñas, según la ley.Con información de El Siglo de Durango y Notimundo.