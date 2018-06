Se busca... reparten cartas por Londres para capturar a Karime Macías, esposa de Duarte

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Miembros de la comunidad mexicanaindignados por la presencia dedecidieron repartir en los buzones de las casas de los residentes de la, el vecindario de lujo donde habita la esposa deuna carta con la leyenda:La misiva, que va acompañada de tres fotografías, una de ellas decon todos los miembros de la familia, y el teléfono de Interpol, donde piden a la gente reportarlaEn el texto se lee: "Javier Duarte, ex gobernador del estado mexicano de Veracruz, ha sido atrapado en Guatemala después de robar alrededor de 3 mil 300 millones de pesos (unos 188 millones 596 mil dólares) del dinero público. Su gobierno se robó dinero que era para la Cruz Roja, los hospitales públicos, las escuelas, etc. Su esposa, coludida, y quien tenía pleno conocimiento acerca de dónde provenía el dinero, huyó a Londres, y ahora es vecina de ustedes. Vive en el No. 10 de Willbraham Place. Esta mujer participó plenamente de la red de corrupción que ella y su esposo entretejieron. No sólo se robaron dinero público. DIERON MEDICINA FALSA A NIÑOS CON CÁNCER, reemplazando sus quimioterapias con agua destilada. La Interpol la está buscando. Si la ve, llame al tel. +33472447163".La carta forma parte de la acción tomada por miembros de la comunidad mexicanaentre la palpable la frustración, el enojo, el repudio y la impotencia, según tuvo constancia EL UNIVERSAL en diversos encuentros.