Subastarán en Chihuahua ganado de César Duarte

"Lo que pretendemos es también colocarlos en una subasta pública y recuperar el fruto de la subasta y colocarla en un fondo de reserva, obviamente no se puede disponer todavía de esos recursos hasta que hubiese sentencias ya ejecutorias en términos de las responsabilidades penales".



"Queremos formar un gran fondo de reserva de reparación del daño para devolver a los chihuahuenses, con becas, con vivienda, con salud, con educación, con diferentes servicios, la acción de la justicia. Eso es lo que más nos interesa por ahora, de ahí que sigamos asegurando bienes del ex Gobernador para que se pueden restituir esos fines", expresó Corral.

estaban a nombre de la financiera División del Norte, de la que César Duarte es socio mayoritario.

Duarte cuenta con 14 órdenes de aprehensión del fuero común por presunto peculado, y una del ámbito federal.

Autoridades de Chihuahua anunciaron la subasta de miles de cabezas de ganado aseguradas al ex Gobernador priista César Duarte., reveló este viernes el Gobernador Javier Corral.En Ciudad Juárez, donde entregó 113 unidades a la Comisión Estatal de Seguridad, la Agencia Estatal de Investigación y la Fiscalía Especializada en Investigación y Persecución del Delito, el Mandatario explicó que la legislación permite, en materia de semovientes, que se puedan colocar incluso en asignaciones directas, pero lo que buscan es convocar a una subasta."Estamos hablando de miles de cabezas de ganado",En los más recientes aseguramientos, además, se encontraron caballos finos.Recordó que las últimas acciones de la Fiscalía General del Estado permitieron el aseguramiento de dos ranchos y dos huertas nogaleras.Previamente habían incautado ya otras 20 propiedades rurales y urbanas vinculadas al ex Mandatario estatal prófugo.Sobre las últimas cuatro propiedades decomisadas a Duarte, en el Municipio de Balleza, comentó que tienen un valor considerable por las condiciones de infraestructura con las que cuentan.Esos bienes, detalló,"Se trata de los mecanismo de simulación que el ex Gobernador montó para desviar no solamente recursos públicos, sino apoyos federales como el de mejoramiento genético del ganado, etcétera", señaló.