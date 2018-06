Una imagen y un mensaje del operativo de 2016 en Nochixtlán, Oaxaca, se difunde como si fuera un enfrentamiento actual

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

En redes sociales se difunden una imagen y un mensaje en los que se alerta que maestros de Oaxaca son atacados por policías durante este proceso electoral. Verificado 2018 recibió la información en Twitter y Facebook con el #QuieroqueVerifiquen.En realidad, la imagen corresponde al operativo que ocurrió en junio de 2016 en Nochixtlán, Oaxaca, en el que elementos de la policía estatal y federal disolvieron un bloqueo carretero de pobladores y maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y en el que fueron asesinadas 11 personas “Acaban de dar toque de queda en Oaxaca y están matando a maestros, pelean ellos contra federales. Por desgracia no lo pasarán en las noticias. Llegara ayuda de Guerrero, Sinaloa, Puebla y más, pero no es suficiente. Los hospitales se están llenando de heridos. Por favor ayudanos a reenviarlo hasta que llegue a las manos correctas. Muchas gracias”, dice el mensaje que acompaña la imagen que se difunde como cadena de Whatsapp y publicación de Facebook, como si fuera actual.encontró publicaciones de distintos usuarios difundiendo este mensaje hasta el día de hoy.La publicación que se distribuye como si fuera un operativo actual también tiene información falsa de lo que ocurrió en junio de 2016, pues en el estado no se decretó un toque de queda.El 19 de junio del 2016 pobladores de la Mixteca y organizaciones sociales afines a la CNTE realizaron un bloqueo carretero para exigir diálogo con la Secretaría de Gobernación por la reforma educativa que Enrique Peña Nieto promulgó el 25 de febrero del 2013.Para disolver el bloqueo más de mil elementos de Policía Estatal y Federal entraron a Nochixtlán. Según el informe “Operativo ‘Oaxaca’, 19 de junio” , los elementos policiales iban armados con fusiles de asalto y armas cortas. Además de que se registraron diversas violaciones a derechos humanos, en el operativo murieron 11 personas.