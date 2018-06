Maduro anuncia liberación de presos políticos

"El presidente cumplirá (...) con su palabra, de manera que mañana (viernes), a partir de las doce del mediodía, comenzará a hacerse efectivo este proceso", dijo Rodríguez en la televisión gubernamental. Estas excarcelaciones son gestionadas por la denominada Comisión de la Verdad, creada por el Gobierno para otorgar beneficios procesales por "delitos relacionados a violencia política", recordó Rodríguez. "Así que a partir de mañana (...) se iniciará el proceso de beneficios para estos venezolanos".



"Planteamos la necesidad de brindarle confianza al país para que todos los sectores de la sociedad venezolana empiecen a ver esperanzas en la política que se asume sin violencia, en la política que se asume con responsabilidad, sin complejos, para darle respuesta a un pueblo".

El ministro de Comunicación de Venezuela, Jorge Rodríguez, dijo que hoy viernes, serían liberados "presos políticos" en "aras del diálogo" y en cumplimiento del compromiso que el presidente, Nicolás Maduro, adquirió durante la reunión que mantuvo en Caracas con cuatro gobernadores opositores. No se ha precisado ni el número ni la identidad de los reclusos que saldrán a la calle.Tras un encuentro de dos horas,, según adelantó tras el encuentro la gobernadora del occidental y fronterizo Estado Táchira, la opositora Laidy Gómez. La portavoz del grupo de gobernadores indicó, desde el palacio presidencial de Miraflores, que los liberados no constan en una lista específica sino que saldrán de una revisión integral de todos los casos., dijo sin nombrar ningún caso en particular. Los gobernadores acordaron permanecer en Caracas hasta que se concreten estas liberaciones que serán resultado de la concesión de amnistías o indultos, precisó Gómez.La portavoz del partido socialdemócrata opovsitor Acción Democrática (AD) indicó queLa entrevista de los antichavistas con Maduro va en contra de la posición de la alianza de partidos Mesa de la Unidad Democrática (MUD), que desestimó el miércoles participar en un diálogo con el Ejecutivo.