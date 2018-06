Ante una deuda ilegal, se nos niega el acceso a la justicia; vamos a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos…

El 22 de julio del 2016, tres ex regidores de Celaya presentamos una demanda de Amparo en contra de la ilegal deuda contratada por el señor Lemus, y apoyada por la mayoría de sus irresponsables y obsequiosos regidores…

Después de un largo periplo de casi dos años entre instancias judiciales, e incluso de su estadía en la Suprema Corte, nuestro Amparo terminó.Y no menciono que el Amparo se nos haya negado, pues los jueces federales simplemente evadieron entrar al análisis del fondo de la controversia que planteamos; esto es, la deuda contratada sigue siendo ilegal de toda ilegalidad.Estos jueces, magistrados o ministros de la Suprema corte, que conocieron de nuestro asunto, optaron por una vía tan cómoda como evasiva para resolver el Amparo que planteamos:Determinaron, lisa y llanamente, que no teníamos ningún derecho para impugnar en vía de Amparo la ilegalidad de esta deuda; pues, según ellos, en nuestra condición de simples ciudadanos teníamos un interés simple en este asunto.O dicho de otro modo, determinaron que cualquier ciudadano frente a un acto de autoridad de crasa ilegalidad, como es nuestro caso, no posee ningún interés legítimo para impugnarlo; que nuestra condición de simples ciudadanos nos circunscribe a ser, respecto de cualquier arbitrariedad, testigos reducidos a la impotencia.Y es que la institución del interés legítimo, como aptitud o derecho para iniciar un juicio de Amparo, es novedosa en México, e incipientes son los criterios judiciales en cuanto a su procedencia o improcedencia.La cosa es muy grave; los jueces federales, de acuerdo al sentido de los criterios hasta ahora emitidos sobre este asunto del interés legítimo, parecería conducen una consigna bien poco republicana de hacer nugatorio este derecho (esto es, cerrarlo en todo lo posible para que nadie pueda valerse de él) consagrado por la Constitución desde el año de 2012.Así, estos criterios jurisprudenciales han apuntado a restringir al máximo los alcances o posibilidades del interés legítimo, con que tanto podría hacerse por la construcción comunitaria y la lucha contra la corrupción, convirtiéndolo en un concepto ininteligible y prácticamente inútil…Todos ellos sólo inquieren sobre las condiciones diferenciadas del quejoso frente a un difuso orden jurídico (esto es, por nuestra calidad o el quiénes somos), ignorando las condiciones del acto reclamado en cuanto a su trascendencia e incumbencia generalizada.Lo anterior, determina lo que ocurre en nuestro asunto: no obstante a que el acto reclamado indefectiblemente constituye una flagrante violación a la Constitución, éste, por meras consideraciones técnicas procesales, no es abordado en análisis judicial alguno;Esto es, se lo ignora porque de acuerdo con sus criterios, nosotros los quejosos, simples ciudadanos -pero y primeros afectados del acto reclamado- no tenemos ningún derecho a impugnarle…Y es que la deuda autorizada por el congreso local, y contratada por el actual gobierno municipal, es un acto nulo de pleno derecho, pues se ejecutó contra el tenor de una disposición prohibitiva de la Constitución;Los municipios, de acuerdo a la Carta Magna, no pueden contratar deuda sino para inversiones que produzcan un incremento en las ingresos públicos; esto es, que se paguen por sí mismas…Situación que no ocurre en las inversiones dispuestas por el gobierno municipal; así pues, la deuda se pagará de los presupuestos ordinarios del Municipio y no por ingresos extraordinarios que debieran provocar esas inversiones…Lo anterior determina la nulidad absoluta tanto de la autorización para endeudarse, como el contrato de empréstito celebrado…Esto lo sabían bien los jueces federales; sin embargo –como menciono- prefirieron apegarse a los incipientes criterios judiciales existentes, que no son exhaustivos sobre este tema del interés legítimo, que explorar otros referidos no a las condiciones del quejoso en el juicio de Amparo, sino a las propias de la gravedad o trascendencia del acto reclamado, de sus graves afectaciones sociales y de nuestra posición como gobernados frente al mismo…Sí, graves afectaciones sociales, porque, repito, este asunto es de la mayor importancia; por citar solo uno de los gigantescos quebrantos que a la hacienda pública han causado los endeudamientos ilegales, remito al lector al caso de Coahuila, condenada a la insolvencia y a la miseria presupuestal por décadas.Corrupción y deuda pública ilegal, como las dos caras de una misma moneda.Ante esto, cabe preguntarse, ¿si esta deuda de Celaya es ilegal, y no por esta sentencia deja de serlo, cómo puede subsistir en cualquier orden jurídico? Huelga decir que con esto queda muy malparado nuestro estado de derecho, se lo niega.Repito, está muy claro; los jueces federales con su sentencia emitida a nuestro Amparo, en realidad ni lo niegan ni lo otorgan, sino lo evaden, lo ignoran, violándose así nuestro derecho humano de acceso a la justicia…Ante esto, nuestra última posibilidad es plantear esta violación ante una instancia que trascienda los ámbitos judiciales del Estado Mexicano, y acudir a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos…@inigorota