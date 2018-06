La mancuerna del diablo

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

En repetidas ocasiones he mencionado que lo largo de los años hemos visto al Director de la Casa de la Cultura como el máximo ejecutivo, pero de cierto, por reglamento, quien es el poder detrás del trono, es el Presidente del Consejo de Cultura, Alejandro Montes. En la toma de decisiones, ni siquiera el director tiene voto, y solo funge como “secretario de actas”. Esa es una de las razones, que explican como de manera inexplicable el Sismac ha sido incapaz de crecer socialmente, mientras que otras instituciones particulares, han crecido espectacularmente en los últimos 20 años.Durante años, el Presidente del Consejo de Cultura del Sismac, ha sido Alejandro Montes, socio principal del Conservatorio de Música y Artes de Celaya, A.C., y como miembros del mismo Consejo, Aurora Cárdenas quien ha ocupado también un puesto en el COPLADEM de manera continua. Desde esas posiciones se han visto favorecidos con el uso de infraestructura pública como el caso del Auditorio Tresguerras, que fue declarado incluso Sede de dicha asociación, y con dinero público para un negocio privado.A manera de ejemplo citaré algunas cifras, que desde luego, han sido claves en la Asociación civil, que los antes mencionados dirigen. Estos son recursos públicos que deberían de multiplicarse en acciones en favor de la ciudad y los ciudadanos, pero que se han quedado detrás de cuatro paredes, y cuando han sido públicos, también han costado.Año 2009, en el presupuesto de egresos de la Federación, señala que recibió $ 2, 500,000.00 para “apoyo a las actividades que realiza el conservatorio de Música y artes de Celaya, a.c.” Ese mismo año, recibió la Orquesta Sinfónica Juvenil Silvestre Revueltas, $ 3,000,000.00En el año 2011, el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2011 (ANEXO 29.8. PROYECTOS DE CULTURA), por concepto de Apoyos y donativos, el Conservatorio de Música y artes de Celaya recibió $ 2,500,000.00En el año 2015 recibió Ayuda social a instituciones de enseñanza por parte de la Federación (mayo 2015) dentro del “Programa Cultural Orquesta Juvenil Silvestre Revueltas “, municipio de Celaya, la cantidad de $ 5,000,000.00. En el mismo año 2015, el Conservatorio de Música y Artes de Celaya, A.C. recibió un $ 1,000,000.00Igualmente, en el 2015, recibió del Fondo de Cultura, particularmente del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, Dirección General Adjunta de Fomento y Desarrollo del Federalismo, la cantidad de $ 5,000,000.00 para la Construcción de Conservatorio de Música de Celaya.Nuevamente en el 2015, por donativos otorgados (enero-junio de 2015 SHCP) del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, recibió el Conservatorio de Música y Artes de Celaya, A.C. un millón de pesos para equipar con 12 pianos para las clases y prácticas individuales de aproximadamente 600 niños y jóvenes, así como capacitar a 5 estudiantes del área de este instrumento con una docente especializada.Esa misma institución Federal (2015), le otorgó un $ 3,000,000.00 para capacitar a los integrantes de la orquesta con 31 docentes especializados en diferentes áreas, a fin de que tengan una formación integral y puedan realizar diversos conciertos en el Teatro José Nieto Piña, en el Auditorio Municipal Francisco Eduardo Tresguerras, en distintos foros de la ciudad de Celaya y otros municipios.En el año 2016, en el Gasto Federalizado identificado en el Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas para el Estado de Guanajuato, recibió: Conservatorio de Celaya $ 5,000,000.00, y Conservatorio de Música y Artes de Celaya $ 1,030,000. Además, para el “Programa Cultural Orquesta Juvenil Silvestre Revueltas de Celaya”, recibió $ 5,000,000,00En el año 2017, en los resultados de la tercer convocatoria del Programa apoyos Impulso 2017 a las organizaciones de la sociedad civil, el Conservatorio de Música y Artes de Celaya, A.C., (CSAOSCs/2017-04-04) aparece con un apoyo de $ 805, 287.42A partir de este año 2018, recibió del Municipio de Celaya, un subsidio municipal de $ 250,000.00 mensuales.Contrasta la brillante gestión del Presidente del Consejo de Cultura del Sismac, y socio del Conservatorio para favorecer a una institución ajena al Sistema municipal de arte y cultura. Aunque, sea una institución académica, y no lucrativa, que no es diferente a decenas en la ciudad. Lo cierto, es que si comparamos el Sismac y el Conservatorio, las diferencias son profundas y notables, dado que el Sismac no ha tenido un crecimiento significativo, y la ciudad está en ayuno cultural.De los datos anteriores se desprenden varios temas. Uno, el Conservatorio de Música no es una entidad municipal, es cierto que es una asociación civil, sin fines de lucro, pero de ninguna manera es gratuita para los estudiantes.Dos, su función social es importante, ni duda cabe, pero no es mas importante que decenas de Escuelas Privadas que no reciben un centavo de dinero federal o municipal. Hay decenas de grupos culturales, emprendedores culturales que no reciben un peso de apoyo para su trabajo de promoción, formación, y difusión cultural. Del mismo modo que hay personas que realizan actividades artesanales y artísticas, que jamás han recibido apoyo alguno.Tres, es imposible creer que el Presidente del Consejo de Cultura del Sismac durante tantos años, solo haya volteado los ojos hacia el Conservatorio de Celaya, del cual es socio y fundador. Cualquier persona sabe que el dinero público, subsidio, o apoyo tiene como contrapartida un beneficio social, es decir, que ese dinero se regresa a la sociedad a través de acciones para lo cual fue recibido el dinero.Si no mal recuerdo, la mecánica de las presentaciones públicas del Conservatorio, van acompañadas de un evento privado con cobro en el Auditorio Tresguerras, el cual, desde luego no se lo rentan como a cualquier otro solicitante. Para traer un poco de frescura en cuanto a datos, le comento: el Concierto de Navidad que se realizó en la explanada Hidalgo, el año pasado, le costó al Municipio $ 400,000.00Sin lugar a dudas, no está a discusión la función social y artística del Conservatorio de Música y Artes de Celaya A.C. Solo que hay esos detallitos que no cuadran. ¿O sí?Revolcadero: Sin consensos, de manera vertical, desaparece el SISMAC para crear el Instituto Municipal de Arte y Cultura, en esencia es la misma gata nomas que revolcada. Salvo que otra vez, conculcan los derechos laborales de los trabajadores. Hay violaciones muy importantes a la Ley, lo mas seguro, es que se regrese a revisión del Ayuntamiento.