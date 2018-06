Policías solos, indefensos

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Los matan a mansalvaGuanajuato se cimbró por el asesinato de 6 policías viales, en Salamanca, este 1 de junio. Y es que los elementos no portaban armas ni chaleco antibalas aunque los operativos que realizan a pesar de que los retenes en los accesos y salidas a las ciudades, se han convertido en escenarios peligrosos.Ya suman 36 policías asesinados este año (27 de corporaciones municipales). Y la cuenta no para...Es de cuestionarse que, en una ciudad como Salamanca, donde el crimen organizado, sobre todo en la venta y robo de combustible ha crecido sin freno alguno y en una entidad donde, por día, las víctimas diarias suman hasta 15, los elementos de vialidad, que se encargan de detener vehículos sin placa y revisar a motociclistas que en ocasiones se dedican al asalto a mano armada, no porten armas y estén así, a merced de la delincuencia.En esta ocasión, trascienden dos situaciones. Primero, el desinterés de las autoridades estatales y municipales para proteger a quienes a diario arriesgan su vida enfrentando al crimen organizado, para que ellos puedan decir que se hace lo mejor que se puede en atender los delitos del fuero común. Y es que, no nada más los números de la incidencia delictiva reflejan que el Gobierno de Miguel Márquez, ya está rebasado, sino las ruedas de prensa del famoso Grupo de Coordinación Guanajuato, en las que a la pregunta expresa de si había detenidos por el crimen que costó la vida de seis tránsitos, todos los titulares de Seguridad, se miraron unos a otros, en un silencio abismal.También hay que decir que hubo un momento aún más conmovedor que la propia muerte , que además quedó grabado en video. El momento en el que el sexto elemento de vialidad, que quedó herido recostado sobre sus compañeros ya muertos, clamaba ayuda a quienes se acercaban, tanto a elementos de Seguridad y a ciudadanos.El video que comenzó a circular en las redes sociales y en medios de comunicación, refleja no solo la incapacidad de elementos de Seguridad de atender a un compañero, en segundos vitales para salvar una vida y tener que contar una triste historia; pero también se vio la indiferencia e insensibilidad de los ciudadanos, uno de ellos graba el momento en que ese sexto elemento está herido, pidiendo auxilio, termina de grabar la masacre y se va. Más la indiferencia del Gobierno. A merced del hampa.Y otros acusan vejacionesAun sabiendo que puede haber represalias, policías municipales se armaron de valor para denunciar lo que es un secreto a voces y que el Gobierno Municipal en casi tres años no tomó en cuenta: los abusos de los mandos policíacos al interior y las carencias en la corporación que los discursos del alcalde, Ramón Lemus, y el secretario de Seguridad Ciudadana, Juan José González no subsanan.A las siete de la mañana del pasado lunes, un grupo de elementos arribó a la Presidencia Municipal para comenzar la manifestación. Minutos más tarde arribó el Secretario de Seguridad queriendo tranquilizar la situación, o como lo han dicho vecinos de colonias, a dar "atole con el dedo" y decir que las puertas de la dependencia siempre estuvieron abiertas. Lógico, tenía las cámaras de los medios encima y a decenas de policías enojados y acusando al director de la Policía, Jaime Rosales, de pisotear sus derechos humanos. González González no logró nada, solamente hacer corajes por no calmar a los elementos. Colérico, salió del jardín principal sin dar declaraciones.A las 8:30 el Ayuntamiento tenía programada una sesión. Pero al enterarse del paro tomaron sus propias medidas. El secretario del Ayuntamiento, Francisco Montellano, comenzó a llamarle a los regidores para darles el recadito de no presentarse, es más, que si querían se fueran a desayunar sin problema. Como de costumbre, los panistas obedecieron la indicación aunque la misma expusiera la falta de preocupación y ocupación que tienen por Celaya una vez más. Ninguno se olvidó de los compromisos políticos con sus partidos y con el Alcalde para dar la cara a un sector lastimado por las condiciones políticas, sociales y laborales. Fernando Sánchez, María Eugenia Mosqueda, Martha Norma Hernández, Mariano Zavala, Trinidad Martínez y Maria Pulcheria Solís prefirieron esconderse que atender a quienes dicen representar.La acción fue criticada por la propia candidata de su partido, Elvira Paniagua, quien dijo que debieron atender la petición de primera instancia y estar en la sesión. Sus cómplices Ynés Piña, expulsado de Morena y Ricardo Torre, de Movimiento Ciudadano, les siguieron el juego. La candidata de Movimiento Naranja, Isaura Cano, dijo que la acción fue de pena ajena y se deslindó del regidor Torre. El hecho desnudó la crisis no nada más al interior de la Policía, sino del gobierno en general, de la falta de liderazgo y cobertura a los servidores públicos operativos. Exhibe que en tres años este gobierno ha querido nadar de muerto hasta concluir.Elvira Paniagua en repetidas ocasiones ha marcado su distancia con el gobierno de Ramón Lemus, aunque muy discretamente, dice que cada quien tendrá que responder por sus actos al estilo "no me ayudes, compadre". Mientras ella se protege Lemus le prolonga un tiradero en la administración pública.¿Por qué ahora?A todos tomó por sorpresa la extraña y sospechosa aprobación del proyecto ejecutivo para la construcción de un desnivel en Avenida Irrigación en Celaya y que alarga la lista de obras en el Municipio.Durante la última sesión del Ayuntamiento celayense, más de uno se sorprendió cuando se puso a votación la aprobación de dicho proyecto ejecutivo para un cruce a desnivel de medio kilómetro desde el cruce de Anenecuilco hasta las vías del tren.Lo extraño que se haya subido al pleno del Cabildo es que en Comisión de Obras Públicas no se discutió esa obra, así lo confirmó la regidora Hilda Samaniego quien acusó que la incluyeron en los documentos y de buena fe firmó el dicamen sin darse cuenta que lo habían añadido el proyecto.Ni el propio alcalde Ramón Lemus supo explicar el proyecto ya que afirmó que consistía en el mantenimiento del puente elevado de Avenida Irrigación.Otra situación que no cuadra es que dicho proyecto parece que se lo han sacado de la manga ya que no se encuentra dentro del Programa de Gobierno 2015-2018 y a casi cuatro meses de que concluya esta Administración pretenden hacer esta obra express.Hace tres semanas, la candidata del PAN a la alcaldía, Elvira Paniagua daba a conocer como una de sus principales propuestas la construcción de un puente justo en el cruce de las vías de Irrigación y que valdría unos 180 millones de pesos.Al parecer ni al actual alcalde ni a la candidata panista le ha quedado claro que, cuando se concluya el Ferroférico, el tren dejará de pasar de la mancha urbana e incluso ya comenzó la discusión sobre qué hacer con las vías.Sin embargo, con los antecedentes que hay en los últimos gobiernos, parece que hay intereses ocultos tanto en la elaboración de un millonario proyecto ejecutivo y en la propuesta multimillonaria de la construcción de un puente elevado o pareciera una medida desesperada para abonarle puntos a la marca gobernante, al PAN y a Elvira Paniagua que está en campaña.Sin debatirLas últimas dos semanas electorales, han transcurrido entre las firmas de pactos de civilidad, que sólo han servido para acusarme unos a otros de romperlos, así como los debates entre candidatos a nivel municipal y a nivel estatal.Y este 1 de junio, en Irapuato los candidatos de los 'partidos chiquitos', demostraron tener mayor compromiso y civilidad, que los candidatos de los partidos con altos presupuestos y punteros, en sus encuestas.Ricardo Ortiz Gutiérrez, candidato del PAN, fue el primero en decir que no iba, porque ya tenía otros compromisos; la negativa del puntero provocó las reacciones inmediatas de Yulma Rocha Aguilar, candidata del PRI, quién a través de su coordinador de campaña, Alejandro Arias, dijo que no iba, que ya no tenía caso si no se presentaba Ortiz Gutiérrez.Dicen los enterados que la declinación de la priísta fue, primero, porque su intención era atacar a Ortiz Gutiérrez, aunque de su perfil de golpeteo poco ha aprovechado para la contienda. Al no ir el candidato del PAN, temían que los candidatos del Movimiento Ciudadano y del PRD, María Duarte y Alfonso González Salinas, atacaran a la priísta, aunque poco colmillo se les ve como para enfrentarse a la Diputada federal con licencia.La decisión generó polémica, sobre todo al interior del PRI, pues muchos veían la oportunidad de quedarse con todo el escenario para Rocha Aguilar, mientras que los encargados de la campaña, tomaron la decisión, no iba y no se discutía. Irma Leticia González Sánchez, candidata de la coalición Juntos Haremos Historia, también declinó la invitación del IEEG, así como la candidata del PVEM, Loreto Jacobo Hernández. Así es como Ricardo Ortiz sigue marcando agenda.En cuanto al debate, los cuatro asistentes: PRD, Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza y el candidato independiente, Richo Castro, hicieron sus propuestas, incluyendo la ciudadanización de las dependencias y un área especializada para atender a la población migrante, sobre todo a la que por el paso de las vías del tren, transita o se queda en Irapuato.Incluso, parece que el candidato de Nueva Alianza y PRD, sobrepasaron al candidato independiente, Richo Castro, en su discurso y propuestas.Contra ElviraEn el debate de Celaya, si bien la más combativa fue la prisita Montserrat Vázquez Acevedo, las otras seis candidatas y el candidato independiente le dispararon algunos dardos a la panista Elvira Paniagua por la crisis de seguridad que vive Celaya.Desde su primera intervención, Montserrat aprovechó para hacer señalamientos en los que culpaba a los panistas de 21 años de mal gobierno en Celaya, la crisis de inseguridad, los moches y repartir obras a familiares. En un principio Elvira no contestó pero en sus últimas intervenciones comenzó a culpar al Gobierno Federal priista de desatender la crisis de seguridad en Guanajuato y a recordar la lista larga de escándalos de corrupción de priístas en todo el país.El independiente Javier Mendoza Márquez se vio muy sereno, para algunos demasiado, e hilvanó una serie de propuestas en las que insistía en que los partidos políticos no más no han podido y que él con un grupo de ciudadanos haría la diferencia. Las demás candidatas, Italia Almeida de la coalisión “Juntos Haremos Historia”; Isaura Cano, de Movimiento Ciudadano; Laura Hernández, del Partido Verde; Verónica Solís, de Nueva Alianza y Jackeline Muñoz, del PRD, se dedicaron a hacer propuestas y enfatizar en que estaban libres de compromisos y corrupción.En general, todos dejaron sin respuesta las preguntas que les hizo el moderador José Baez, pues aunque contestaban haciendo al tema en general, por ejemplo, la seguridad, no respondían la pregunta específica, sino que unos hablaban de generalidades o como Montserrat que aprovechaba el tiempo para remarcar las falencias de Elvira Paniagua. Pero pues de algo sirvió debatir.