“#YoMero una campaña estúpida”

El tuit llamó mi atención, con una chamarra roja con el logo del PRI que evadió por meses, levantando el brazo junto con René Juárez, presidente del otrora partidazo, el “candidato ciudadano” PepeToño Meade exhibió una de sus mentiras ¡Es priista!... Lo sé, todos lo sabíamos, pero cuando menos el ingenuo excandidato “ciudadano” trataba de guardar las formas para presentarse como decía y así, tratar de engañar al electorado, cual lobo con piel de oveja.Aunque parezco de 28, tengo 70 años y por lo tanto, he podido ver y hoy recordar campañas políticas electorales de las cuales: #YoMero es la más idiota de que tenga memoria; me explico: Todos crecimos en un México de refranes y dichos populares, son parte de nuestra cultura, no de balde el Chapulín Colorado con su sarcasmo respecto a esos dichos, se volvió héroe popular. Uno de ellos, con alto contenido filosófico reza: “Alabanza en boca propia es vituperio”, por si me “le” Aurelio Nuño, explico que vituperio significa (del diccionario): “1.- Acción o circunstancia que causa afrenta o deshonra. 2.- Baldón u oprobio que se dice a alguien.” Lo sé, quedamos donde mismo, va de nuez: Baldón: “Injuria o afrenta.” Es decir, alabanza en boca propia es una injuria, es una pendejez; por eso el #YoMero ha llevado al Sr. Meade, el mentiroso, al tercer lugar, a pesar del apoyo e imposición presidencial y de la estructura del partido tricolor vertida en mañas, trampas, fraudes, engaños, mentiras, gastos excesivos y trinquetes incluidos,… como acostumbran. Y es que no es para menos, el mensaje en si es una afrenta al elector, es como decirle al votante: Pendejo, date cuenta que el salvador de la Patria soy #YoMero y te lo digo porque seguramente, en tus limitaciones, no te habrías dado cuenta solo ¿No me crees?, déjame decirte que no soy priista y como prueba pongo de logo de campaña tres triangulitos (símbolo de las triangulaciones fraudulentas que digo ignorar) y borro el logo del PRI, además te digo que soy un chingón, por eso fui secretario de Estado cinco veces ¿Qué por qué siendo yo pentaSecretario está el país tan jodido?, ese no es el tema y no es culpa de Peña tampoco, él es “honesto”, lo juro por esta

, ¿no me crees?, como diría Groucho Marx: “Estos son mis principios y si no te gustan, tengo otros.”… En una palabra, una campaña sustentada en el dicho del propio candidato, en donde se presenta como la solución a los problemas de los que fue parte y cómplice por acción u omisión ¡Es una estupidez! Y como diría Raúl Velazco: “Aún hay más”: en una acción de incongruencia, si, lo sé, tengo que explicar de nuevo el sentido de la palabra por si nos “le” EPN. Incongruencia: “Dicho o hecho faltos de sentido o de lógica.” Decía que en una acción de incongruencia, mientras exculpa de corrupción a EPN y a Robero Deschamps, el candidato Meade se pone a perseguir a Nestora Salgado, ya juzgada y liberada y cuyo único pecado es ser candidata de Morena, en tanto se hace pendejo con la #EstafaMaestra cometida desde la SEDESOL de la cuál fue Secretario y con las triangulaciones fraudulentas y los desvíos en los estados, que debió detectar desde la SHCP, de la cual también fue Secretario ¡No!, no vale la pena meterme en el rollo de su deshonestidad, a mis ojos manifiesta, lo que si señalo, es la parcialidad, mentira e incongruencia de un “hombre” que oferta combatir la corrupción cuando no la ve ni la siente teniéndola en sus narices y hasta al cogote.No sé en que vaya a terminar esta elección, que sabemos no se decide por votos sino por trampas, como lo constataron las elecciones en EdoMex y Coahuila en el 2017; trampas que por cierto también juró no cometer el “ciudadano” Meade; al que no le creo ni el bendito, dicho de mi abuela y parte del refranero popular que define mi percepción por el candidato que tiene la campaña más idiota de la historia de México. #TuMero PepeToño… ¡Así de sencillo!Un saludo, una reflexión.