'Calor' en las redes por culpa de Danik Michell

Como que traigo un fetiche con las bicis elhartista Una publicación compartida de elhartista (@elhartista) el 1 Jun, 2018 a las 3:45 PDT

También en las redes sociales las temperaturas andan muy altas, y una de las 'olas de calor' más recientes la causó Danik Michell, ex protagonista de un show de televisión, que desde entonces no deja de causar polémica.“Como que traigo un fetiche con las bicis”, dice al lado de la imagen en la que la joven muestra su cuerpo en un mini trabe de baño.La ex participante de 'Acapulco Shore' suele subir fotos a su cuenta de Instagram, que dejan con la boca abierta a más de uno, y esta vez la también modelo aplicó la misma fórmula en versión deportiva.La publicación aparece en la cuenta de 'El harista' y provocó una lluvia de piropos.Con información de laurag.tv y La Neta Noticias.