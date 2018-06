El rebaño va por Vucetich

2018-06-02 09:16:13 | EL UNIVERSAL | REDACCIÓN

Víctor Manuel Vucetich. Foto: Reforma.



Tras la salida de Matías Almeyda, el candidato principal que tiene la directiva del Guadalajara para hacerse cargo de la dirección técnica del equipo es Víctor Manuel Vucetich.

El problema por el cual todavía no avanzan es que no han podido arreglar al 100% la liquidación del “Pelado”, ya que le ofrecieron un año de salario (1.6 millones de dólares), pero los abogados no se han puesto de acuerdo en el tiempo y la forma de pago.

Mientras la directiva tapatía ofrecía liquidarlo en año y medio, el entrenadorquiere un tiempo más corto.

Otra posibilidad que hay para dirigir al Guadalajara es Gabriel Caballero.