'Explotan' jugadores de chivas; exigen respuesta tras salida de Almeyda

2018-06-02 10:33:05 | AGENCIA REFORMA | REDACCIÓN

Después de que los jugadores de las Chivas manifestaron su inconformidad ante la salida de Almeyda, los rojiblancos piden una respuesta.

Luego de que el jueves, a través de las redes sociales, los jugadores de las Chivas manifestaron su inconformidad por la prácticamente cantada salida de Matías Almeyda de la dirección técnica, los rojiblancos piden una respuesta de parte de su directiva, pues dicen no tener nada claro.

Así lo comentó el defensa Edwin Hernández, quien expresó su molestia por la forma en que se ha tratado el tema que indica que Almeyda ya dejó de ser el técnico del Rebaño.

"Tomar decisiones, ya cortarles los planes a lo que es el cuerpo técnico tampoco está bien, sí estamos molestos todos, te hago mi sentir, yo estoy muy molesto, porque no es así, tampoco tengo miedo por si hay represalias", manifestó el "Aris" a la cadena ESPN.

"Estaría bien que se diera un comunicado porque todos estamos a la expectativa y tampoco es así, se tienen que hablar las cosas claras, como es un club grande y todos celebramos cuando se levanta un título, en estas cosas que son fuertes, también se tienen que salir a aclarar".

El defensa calificó como un maltrato lo que están haciendo con el entrenador argentino.

"Es una decisión que nadie se esperaba, y más por las cosas que se han logrado, por lo bien que se viene trabajando, por lo bien que se ha hecho desde la llegada de Matías y tomar una decisión afecta al grupo, afecta a la afición, afecta a esta institución, refiriéndome a lo que realmente es Chivas.

"Sí duele que tomen estas decisiones, es un maltrato hacia una persona que ha dado mucho más allá de los futbolístico, en lo humano, y eso no se compra", dijo.

CONVOCAN A BOICOT

A través de redes sociales, los aficionados de Chivas están organizando una manifestación en contra de la directiva rojiblanca.

La petición es para que los aficionados sí acudan al estadio para el primer juego de local de Chivas el siguiente torneo, pero se invitó a que nadie ingrese al inmueble en protesta por la forma en que han manejado el tema Almeyda.