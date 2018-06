Pide 'Chepo' tener esperanza en el Tri

2018-06-02 10:41:29 | AGENCIA REFORMA | REDACCIÓN

Es cierto que las dudas sobre un buen papel de México en el Mundial de Rusia son muy grandes entre la afición, pero si hacen un poco de memoria, Manuel Lapuente también vivió un cierre complicado en su preparación, y en el Mundial de Francia 98 ese Tri fue uno de los mejores.

Ese es el análisis de José Manuel de la Torre al hablar de lo que puede ofrecer el combinado de Juan Carlos Osorio, basando su argumento en que en donde realmente se podrá ver en dónde está el Tri es ya en plena competencia, aunque sí hubiera esperado que a estas alturas ya tuviera su 11 bien definido y sin tantas rotaciones.

"En la Selección de Manolo pasó algo similar, los partidos de preparación del Mundial no fueron buenos, y llegó al Mundial y se repuso y estuvo a nada de pasar con Alemania a la siguiente ronda", relató el "Chepo" en el marco de la inauguración de las Clínicas Deportivas ITESO 2018, en donde fue el invitado de honor.

"La única manera de saber si las cosas funcionan o no es en competencia, es donde se plasma todo, los partidos de preparación son para eso, pero generalmente cuando quieres ver un funcionamiento o quieres sentirte seguro, le das la continuidad a un grupo de trabajo, que te da esa seguridad de que están funcionando bien y ahí se puede corregir. Creo que muchos tenemos ese panorama y vamos a esperar, pero los resultados los vamos a avalar".

Lo que sí le preocupa a De la Torre, como a la mayoría de la afición, es que a un par de semanas del debut del Tri no se sabe qué 11 jugará ante Alemania.

"Es complicado dar una opinión, porque a mi entender no sé con quién vaya a jugar, hay muchas bajas, la verdad es que tiene jugadores que tiene que descartar, hay muchas bajas, jugadores que no están en forma, entonces todavía le quedan 15 días (para empezar el Mundial)", dijo.

José Manuel de la Torre fue entrenador de la Selección nacional pero su proceso no llegó al Mundial de Brasil 2014.