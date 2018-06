Por un puesto y por la gente

2018-06-02 09:06:12 | REGINA YÉPEZ | León, Guanajuato

México se despide de su afición en el Estadio Azteca, y más de un jugador de la chance de ir a Rusia 2018.

Los jugadores del ‘Tri’ hicieron un mal papel contra Gales. Foto: Staff.



La ilusión de Rusia 2018 cimbrará el Estadio Azteca desde sus cimientos, sin embargo, también lo hará esa sensación de despedida, inevitable en un grupo que requiere definir a los únicos 23 que podrán realizar el viaje a la Copa del Mundo.

Hoy es el día clave para el Tri y también para Juan Carlos Osorio, pues más allá de un partido de despedida en el que se cargarán de energía previo a la justa mundialista, también será un duelo para decir adiós a cuatro elementos que fueron anunciados en la prelista.

Aunque parece que Osorio ya tiene un esbozo de esta última lista, el duelo ante Escocia significará una última llamada para ciertos elementos que no tienen un lugar asegurado, y también para aquellos que todavía están en proceso de rehabilitación.

“Ninguno ha sido descartado. El futbol ha demostrado que una situación puede cambiar en un minuto y no estamos exentos, puede ocurrir ante Escocia. No quiero adelantarme, pero hay una competencia marginal en posiciones y espero tener los suficientes elementos para tomar una decisión justa”, dijo el estratega colombiano después del partido ante Gales el lunes pasado.

Además de Néstor Araujo, que aceptó no estar al 100 por ciento para encarar la competencia del próximo mes, Héctor Moreno, Diego Reyes y Andrés Guardado aún realizan trabajos de recuperación.

En el caso de Moreno y Reyes, podría haber buenas noticias, ya que es posible que ambos jueguen unos minutos ante el combinado escocés que llegará al Coloso de Santa Úrsula luego de perder 2-0 ante Perú.

Será el primer enfrentamiento entre estas dos escuadras, y al igual que contra Gales, podría estar exento de espectacularidad pues Osorio querrá observar a algunos jugadores para armar su lista final.