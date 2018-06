Hablan de Luis Miguel porque tienen hambre: De Alba

El nombre de Rebecca de Alba salió a relucir por una imagen en la que aparece junto a Luis Miguel y Mariana Yazbek. A partir de eso se difundieron versiones respecto a si ella había sido la tercera en discordia en la relación. Ella lo niega y explica que la foto fue tomada en los 90, cuando el noviazgo de Luismi y Mariana era historia.

“Siempre me he mantenido muy al margen de mi relación con Luis Miguel públicamente, por más que nos quieran relacionar, inventar o que si yo quité novios no se va a poder porque es algo que nunca ha existido”.

Recordó cómo fue que ella se encontró con esta fotografía.

“Vi la foto hace como un año, me la mandó alguien pero yo ni me acordaba. Conocí a Luis Miguel a través de Miguel Alemán Magnani en los años 90, es decir, yo no conocía a Luis Miguel ni a Mariana en los 80. Esa foto fue tomada en los 90 cuando no existía relación entre ellos; es de cuando estaban los festivales de Acapulco y todos íbamos al Baby’O, en bola. Ahí nadie andaba con nadie, yo no tenía novio, Luis Miguel no tenía novia y Mariana no tenía novio”.

Rebecca fue gran amiga de Hugo López, quien fue mánager de Luis Miguel, y también de su viuda, Lucía, con quien mantiene una gran amistad. “Ayer hablaba con Lucía de la serie. Decíamos que mucha gente sale y quiere un pedazo de fama, hablan, opinan, inventan historias. Para llamar la atención dicen barbaridades.

“Ni yo ni Lucía vamos a decir cosas porque realmente queremos a Luis Miguel. Pero hay mucha gente a la que le da lo mismo, quieren salir y figurar. Han salido a decir mil cosas y yo te puedo asegurar que un tremendo porcentaje de esas historias no son verdad, no existen, no fueron así”.

Desde que Hugo los presentara en los 90, Rebecca y Luismi han mantenido una amistad que se extendió a Alemán Magnani, el productor de la serie. Eso le permitió a Rebecca estar cerca del proceso.

“Tal vez iba a trabajar en esa serie pero no como parte de su vida. Ahora vienen dos temporadas más, todavía falta mucho por contar”.