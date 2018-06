Piden jardineras afuera de establecimientos

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Desde diciembre del año pasado, comerciantes de la Zona Dorada de Irapuato señalan que el Gobierno Municipal les prometió jardineras afuera de sus negocios, esto como parte de las obras de rehabilitación complementarias por parte de Obras Públicas que se realizaron desde el 2017 como parte del Tercer Cinturón Vial.Ha pasado ya casi medio año y aún no se ha concretado nada, a decir de varios de los propietarios de establecimientos de esa zona.“No han cumplido con lo establecido que nos dijeron desde un principio, el de colocar jardineras en las orillas de las banquetas afuera de nuestros negocios, esto a quienes sí las solicitamos” refirió uno de los comerciantes de nombre Erick.Otra de las inconformidades que expresaron los comerciantes es la colocación de árboles sobre el camellón de este bulevar Díaz Ordaz.“No sabemos estos árboles o pinos cuando van a crecer y van a tapar la visibilidad de los vehículos, además de tapar la visibilidad a los peatones que cruzan” refirió Miguel Márquez.Varios comerciantes desde un inicio habían comentado que no estaban de acuerdo en que colocarán árboles sobre el camellón, sin embargo, estos fueron colocados.“El espacio de los camellones está muy reducido y no era necesario colocar esos pinos” dijo el señor José Ramírez, quien desde hace muchos años tiene su negocio en esta zona.Los comerciantes reiteraron a las autoridades que les cumplan con la colocación de jardineras.“A nosotros no nos afecta, al contrario, la dueña de este negocio diario riega su pino”, comentó Dulce trabajadora de uno de los establecimientos sobre bulevar Díaz Ordaz.Por último, varios de los comerciantes señalaron que si deben plantar árboles porque es lo hace falta en la ciudad, pero que sean en lugares adecuados para tener un mejor ambiente de áreas verdes. Ya que sobre las banquetas algunos árboles tienden a levantar el concreto.