Registran pérdidas a causa del calor

Las altas temperaturas que se han registrado en Irapuato han ocasionado pérdidas en comerciantes de frutas y verduras, quienes consideran hasta un 60% de afectaciones en su mercancía.Comerciantes de la Central de Abastos dijeron vender a bajo costo su mercancía para no perderla.“En esta temporada si no refrigeras alguna fruta o verdura de hecha a perder y para nosotros es pérdida, ya que muchos hacemos pedidos por toneladas”, comentó el señor Alejandro, comerciante de jitomate.De la fruta de temporada los comerciantes refirieron que siempre buscan los mejores productos, sin embargo, el calor les afecta en su duración.Señalaron que entre los productos que más han resultado afectado están el mango, la fresa, la papaya, la piña, el jitomate, el aguacate, tomate, entre otros.“En estos días de calor la fruta y la verdura tenemos que estar seleccionándola ya que con el calor mucha fruta se marchita y a veces solo nos dura dos o tres días y para nosotros es mucha pérdida” comentó el señor Carlos Mendiola.En esta temporada de calor los comerciantes buscan la manera de mantener en buen estado la mercancía que a diario esta dentro de la canasta básica de las amas de casa.“La fresa es muy delicada en ambas temporadas, tanto en calor como en frío, pero más en calor, es por ello que tratamos de venderla al día y a un precio considerable para que la gente se la lleve, porque si la dejamos dentro de las canastas se marchita y se fermenta”, añadió el comerciante.Aproximadamente 33 grados centígrados es la temperatura máxima que se alcanzó en la ciudad de Irapuato durante este fin de semana después de las 3 de tarde, informó el sistema meteorológico Nacional.Asimismo, se espera que durante la semana entrante el calor continúe, se pronostica que hasta el día miércoles los días sean soleados y despejados.Por las noches, la temperatura más baja que alcanzaría nuestro municipio ronda entre los 13 y 15 grados centígrados.Ante estas altas temperaturas hidratarse, utilizar ropa blanca, bloqueador y no hacer actividades deportivas en horas donde el sol está en su apogeo que serían después del mediodía, son algunas recomendaciones de las autoridades de la dirección de Protección Civil en Irapuato continúan promoviendo para esta temporada de calor.De igual forma se recomienda evitar consumir alimentos en las calles, debido a que en esta época la descomposición de los alimentos es mucho más fácil.El titular de PC, Juan Segoviano Tovar comentó que es necesario que las personas sigan estas recomendaciones para evitar algún golpe de calor u otra enfermedad relacionada en esta calurosa época del año.Aseguró que las recomendaciones deben seguirse por todos los ciudadanos, pero se debe prestar atención a los grupos vulnerables, como son los niños menores de 5 años y los adultos mayores, a quienes se debe atender inmediatamente.