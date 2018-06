Reflexiones

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

No es fácil sustraerse del ambiente político que impregna o ¿contamina? todo el entorno social. No hace mucho tiempo los procesos de promoción de los candidatos duraban bastante más tiempo y ya se sabía quién iba a ganar. Ahora, ciertamente el tiempo es menor pero extremadamente intenso y los arreglos cupulares no se perciben nítidos.Ha llegado a tal extremo la desesperación para que cambie el actuar de quienes detentan el poder, que ha sido preciso difundir por las redes sociales un razonamiento que, más o menos, queda así: “No pierdas a tus amigos o familiares por la política. Los políticos se reconcilian por intereses, conveniencias, complicidades; las heridas producidas con motivo de la política a las amistades y/o familiares, son fatales.”Por lo tanto, nosotros sí debemos ver con cristalina transparencia, en dónde estamos ubicados ya que, desde que se inventó el término de tercermundistas, solo en los discursos oficialistas se dice que vamos que volamos para ser, sin duda alguna, primermundistas.Fuera de la intención de engañar al pueblo al decirle que vamos camino al primer mundo, no hay forma que ello se logre por la abundancia, como la verdolaga, de corruptos y alardes de impunidades. Pero, de cualquier manera, no es que seamos tanto tercermundistas por los aspectos socioeconómicos, no, sino más por motivos socioculturales.Por ejemplo, ¿ustedes creen que en Alemania pueda existir alguna cultura que engrandezca, por medio de música y letra, aspectos sociales negativos? ¿O que, en Japón, si un varón se viste de rosa o una chica se pinta el cabello con los colores del arco iris, las demás personas les van a gritar epítetos, insultos, etc.?¿Acaso suponen que, en Suiza, las personas ponen cara de asco frente a aquellos que se visten con trajes típicos del país? ¿Creen que en Dubai las personas tiran basura en la calle o no la depositan en los lugares destinados para ello? ¿Creen que en Inglaterra los padres le reclaman a los maestros porque a sus hijos les dejan mucha tarea?¿Será que, en China, la gente va por la vida llegando tarde a su trabajo, inventando enfermedades para no asistir a laborar, robándose cosas de la oficina e, incluso, robándose parte de los ingresos de los patrones o éstos de los trabajadores?La respuesta a estas cuestiones está contenida en una sola palabra: ¡No!Un país de primer mundo no sólo tiene que ver con el gobierno, sino con los principios y valores que sus habitantes tienen y, aunque no nos guste, vivimos en un país tercermundista y sin un ápice de ganas de llegar a ser primermundista.Esperamos a que sea el gobierno (que dizque nosotros elegimos) el que nos traslade por un arco iris hasta el final de éste, para que nos deje ante una olla repleta de oro, pero, eso si, resalta el hecho de que no nos gusta actuar para lograr lo que necesitamos, menos lo que queremos. Lo que anhelamos en que todo se nos dé en la mano.De tal modo, somos tercermundistas, y lo somos porque tenemos valores baratos de tercermundistas y seguiremos así mientras el cambio solo se espere en los gobernantes. Ellos van a cambiar para sí, no para el pueblo. Es preciso entender que es el pueblo quien tiene que cambiar para que lo demás cambie.Cuando nosotros dejemos de hacer cosas incorrectas, este, nuestro querido México, dejará de tener como dirigentes a personas incorrectas.Recordemos lo que dijo Joseph Joubert (1754-1824) ensayista y moralista francés: “Como la dicha de un pueblo depende de ser bien gobernado, la elección de sus gobernantes pide una reflexión profunda.”