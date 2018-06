Andrés Manuel y los empresarios

[email protected]

El martes y miércoles de la semana pasada los medios de comunicación publicaron que algunos de los grandes empresarios de México habían pedido a los trabajadores de sus empresas que reflexionaran sobre su voto y que tuvieran en cuenta las posiciones populistas porque ello podría causar graves daños a la economía mexicana, pero de manera especial hicieron notar que podría tener repercusiones negativas en los puestos de trabajo o empleos de esas empresas y que obviamente causaría daños a los propios trabajadores y no únicamente a los dueños. Se dijo también que no solamente se habían dirigido por medio de comunicados a sus trabajadores y a la población en general, sino que incluso alguno o algunos de ellos los habían reunido en los mismos centros de trabajo y ahí les habían hecho la petición, que algunos incluso calificaron como una exigencia disfrazada. Hasta donde yo tengo memoria en México no había sucedido algo como lo que menciono, si bien los gremios empresariales o algún empresario en particular en algún momento previo a alguna de las elecciones anteriores para Presidente de la República había dicho de algún candidato que era populista y se calificó de un peligro para México. Así se dijo de Andrés Manuel López Obrador en sus dos anteriores participaciones como candidato a la presidencia de la República. Pero, insisto, hasta donde yo recuerdo no había habido las manifestaciones tan amplias en el sentido de repulsa al anteriormente mencionado aunque su nombre no se haya indicado, pero es indudable que esas recomendaciones al voto no pueden referirse sino a López Obrador que es al que se le ha venido calificando de populista y de constituir una amenaza para México.Independientemente de lo expuesto, sobre todo la forma en que se hizo, pueda calificarse no de una recomendación sino de una presión a los trabajadores a los que fue dirigida, sino incluso como algo ilícito o francamente delictivo, como lo aseguran algunos analistas políticos un tanto exagerados, yo diría que ello se va a volver en contra de los otros candidatos y que no afectará en la posición delantera que lleva el no nombrado pero sí aludido candidato de Morena y de los otros partidos que forman la coalición que lo postulan. Me atrevo a afirmar esto porque justificada o injustificadamente en un gran sector de la población, pero de manera muy especial entre los trabajadores que están prestando sus servicios a las grandes empresas, se tiene la percepción de que el trato que se le da en ellas no es justo sobre todo en cuanto a salarios, jornadas de trabajo y algunas otras prestaciones fundamentales para una mejor vida de esos trabajadores. Incluso con cierta frecuencia se hace el señalamiento con nombres de los dueños o principales accionistas de ellas. Entonces si ahora el candidato calificado como populista ha venido criticando precisamente a esos empresarios que ahora manifiestan su descontento, pero también a otros que no lo han hecho público de esa manera tan amplia, es poco probable que ese llamado a la reflexión del voto no tenga ningún efecto favorable, sino que más bien se vigorice lo que ya antes López Obrador había señalado del sector empresarial en general ratificándolo al hacer referencia a las figuras de algunos empresarios, como explotadores de los trabajadores mexicanos, después de conocer esas recomendaciones públicas, pero repitiendo también que no todos están en connivencia con la "mafia del poder” y que no los odia ni los va a perseguir, simplemente buscará mejorar a los que están abajo. Creo que más de alguno de los otros contendientes habrá dicho para sí esa frase mexicana referida a las ayudas que no ayudan: no me ayudes compadre.Actitudes como las que tomaron los empresarios al buscar que sus trabajadores voten “reflexivamente” y no admitan el populismo, puede agudizar la división que ya se nota entre estos y López Obrador y que de manera indirecta fortalece la perversa versión de que se está comenzando a fraguar un fraude electoral para despojar a este de su triunfo, que hasta ahora parece probable. Pero, además, es evidente que si quienes detentan el poder económico en el ámbito privado ven con temor la llegada del llamado candidato populista a la presidencia de la República, la presencia de una crisis económica al estilo de las que sexenalmente se presentaban con los cambios de presidente vuelva a aparecer, máxime que el entorno económico para México, con la incertidumbre del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, si no se concreta antes del día de la elección esa situación no será favorable para México.Algo similar puede suceder o quizá ya está sucediendo, con la insistencia del candidato Meade en impedir que Nestora Salgado llegue a obtener la Senaduría que pretende. Los argumentos esgrimidos, de que se trata de una secuestradora que aunque fue exonerada en uno o dos juicios penales todavía tiene pendientes otros que recién se le han fincado, no creo que sea suficiente para desvirtuar la figura de una activista y después líder de una policía comunal. El ataque va dirigido en el fondo al líder de MORENA quien defiende a la señora Salgado y la arropa como una perseguida política y desecha no solamente la posibilidad de un delito, sino también la falta de elegibilidad para el cargo, por tener doble nacionalidad.