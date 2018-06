‘De mulas’

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

En este nuestro país,se celebra casi todo,desde amor por el maíz,hasta celebrar el codo.Celebración a la madre,otro tanto por maestro,y no hay perro que no ladre,si se festeja todo esto.En estos días de campaña,se manifiestan los batos,enseñan todos a maña,y hacen pasar malos ratos.Y un presidente vecino,nos ataca con denuesto,al pueblo llama asesino,me parece que está tuerto.Y luego, por estos días,celebración acumulas,a muchos no los querías,candidatos en las urnas,pero también tu verías,se celebran a las MULAS.