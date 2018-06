Hoy y mañana

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

“Desperdiciar, destruir nuestros recursos naturales, socavar y extenuar la tierra en lugar de usarla de manera que prospere, significará que cuando llegue el momento de entregarla, enriquecida y fecunda, a nuestros hijos, estará ya devastada”; cita de Theodore Roosevelt en su mensaje al Congreso el 3 de noviembre de 1907. Más tarde, en 1992, Stephan Schmidheiny, representando al Consejo Empresarial para el Desarrollo Sustentable, en su libro titulado “Cambiando el rumbo” (una perspectiva global del empresariado para el desarrollo y el medio ambiente) escribía :“La evidencia del deterioro ambiental deja claro que tenemos que enmendar nuestros pasos, a fin de asegurar que el progreso sea sostenible, es decir, que satisfaga las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las propias-”.En las declaraciones atrás anotadas, ambas, dejan el resabio de una conducta impropia que lacera al hábitat terrestre. La primera, es de carácter nacional y la segunda, a la distancia de casi ocho décadas del siglo que pasó, extiende su afectación al ámbito de lo global. Roosevelt y Schmidheiny, clamaron pues por establecer en sus correspondientes gestiones una cordura ecológica para beneficio de un país y un planeta. Pero claro, el tiempo que inexorablemente pasa frente a todo lo que existe, no ha permitido ver inflexiones positivas sobre los gráficos del ambientalismo. Y, para agobio del hombre común, las cúspides económicas y tecnológicas del orbe, ahora, sueñan ya con colonizar otros espacios siderales, escondiendo debajo de un tapete cósmico, el firme propósito de echar como basura la ruina infinita y planisférica de este tercer planeta del sistema solar, habitado ya con chicas y grandes insatisfacciones.Y bueno, si es verdad aquel principio que dice que todo ser viviente genera el medio de su propia destrucción, de seguro llegará el momento en que acá, en la tierra, de manera efectiva no se pueda ya vivir. Bajo esa condición, se recordará el libro conocido como “Fin del mundo” en el que Pablo Neruda menciona en un renglón: “…pero lo cierto es que no lo hemos vivido de tanto que deseamos vivirlo…”. De igual manera vendrá a la mente el vaticinio de Stephen Hawking que otorgó a la humanidad una vida máxima de mil años sobre la tierra, excluidas, claro, posibles hecatombes de políticas casuales. Y, sin embargo, volvamos al principio de las cosas reconociendo que se no se ha hecho lo suficiente para aplacar el panorama apocalíptico que el mundo sufre y no revierte. Vale entonces ir preguntando cosas como: ¿cuál será el costo del boleto para emigrar a la Luna o a Marte o quizás hasta Alfa del Centauro? ¿Qué otro astro, con la venia del Señor, habrá por depredar? ¿En dónde hay cabida para una epidemia nociva como la humana?Comentarios a: [email protected]