Mi sorprendente encuentro con un libro que marco mi niñez y mi vida

No puedo recordar con precisión la edad que yo tenía cuando leí un libro, hace casi 70 años, que me causó una gran impresión y que siempre ha estado en mi memoria. Es un libro que se llama “La vorágine” y su autor es un escritor colombiano llamado José Eustasio Rivera. En este libro los personajes y la acción se relacionan con las selvas amazónicas colombianas que son vecinas al gran rio Magdalena. Las lecturas de ese libro, y la que tuve muy poco tiempo después de otro libro de ambiente selvático amazónico el llamado “Doña Bárbara” del escritor venezolano Rómulo Gallegos que luego se volviera película mexicana con la temática de Rómulo Gallegos y las actuaciones inolvidables de María Félix, Julián Soler y María Elena Marqués. Claro que a lo largo de mi felizmente prolongada vida he leído muchos libros, pero esos de “La vorágine” y “Doña Bárbara”, ambos relacionados con las desventuras de los indígenas chicleros colombianos y venezolanos, y sus lamentables vidas sometidos a toda clase de explotaciones y vejaciones, no muy diferentes, aunque más difíciles que las vividas por quienes a pocos kilómetros de nuestra Mérida explotaban los bosques chicleros de los tres Estados de la Península de Yucatán, como puede leerse en un interesante libro de reciente edición titulado “Historia del Chicle en la Península de Yucatán” y cuyo autor es el escritor y destacado comerciante de ropa Pedro Góngora Paz. Por esos mismos años, cuando ya había leído “La vorágine” y “Doña Bárbara”, una tarde de domingo vi un documental llamado “Yacaré” (es el nombre del cocodrilo de las selvas amazónicas brasileñas) donde en dramáticas imágenes en blanco y negro se describía como se obtenía la goma que se convertiría en los chicles de consumo universal y como se capturaban las grandes fieras y las colosales serpientes anacondas, y ahí me nació la idea de conocer aunque fuera una parte muy pequeña el Río Amazonas, y lo logré hace siete años al conocer al padre de todos los ríos (es el río más largo y caudaloso del mundo) a su paso por la ciudad brasileña de Manaos, justo en el lugar de la confluencia de dos grandes ríos, uno llamado “Río Negro” y el otro “Solimoes” y ya juntos hacen el enorme y majestuoso caudal que toma el nombre de “Amazonas” y cuya desembocadura en el Océano Atlántico todavía está a miles de kilómetros.Como suelen decirlo: “Recordar es volver a vivir”, lo que ahora hago es volver gustosamente a leer este libro de origen colombiano “La Vorágine”, que casualmente volví a adquirir y que, por supuesto recomiendo a todo lector de esta columna.El correo electrónico del autor de estas colaboraciones de domingos y de jueves es [email protected]