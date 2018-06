Personas que han hecho historia en Irapuato

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Obligado a convertirme en el emisor de la información que recreará este episodio local tan importante, es conveniente estudiar los elementos que componen esta biografía y la manera de formar la unidad llamada artículo o libro, en la cual se realice el proceso activista de la lectura histórica que conjugue : información emocionalmente real, conocimiento del proceso que conlleva el rescate de un capítulo de nuestra fragmentada historia, así como, finalmente, la intención de re-generar o re-forzar el sentido de identidad local (la construcción del conocimiento histórico) de la población (por la información y reflexión) expresado a través de la inmersión de este personaje en las páginas de la historia local, regional y nacional, por sus características representativamente artísticas y emocionales.. Este estudio o ensayo presenta la particularidad de abarcar la vida historiada, ya que su proximidad en el tiempo nos hace conocer, prácticamente in situ, los elementos base de las fuentes que, en este caso, viven y se manifiestan, y extraen a través de las personas que participaron como espectadores del suceso, de sus familiares que forman parte de nuestra sociedad, de crónicas del suceso no tan lejanamente escritas y hasta de familiares y amistades (yo entre ellos), que fueron testigos de la calidad humana y artística del pintor Antonio González. Por todo lo anterior, el estudio lo deberé encausar, más que al análisis de las fuentes, al emisor (yo), el receptor (el futuro lector) y la relación, por interacción, entre estos subjetivos actuantes personajes. La resultante deberá ser, para los fines de este ensayo, la síntesis teórica del análisis para un estudio de las fuentes documentales y para los fines de la materialidad del documento mismo. La construcción del documento conlleva tres construcciones menores que lo totalizan, haciéndolo actual pese a su situación de historicidad: A.- La construcción mía como emisor. B.- La construcción de la forma de emisión: uso y forma de sintagmas, paradigmas, estilo literario, etc. C.- La construcción de la imagen del lector-destinatario (informado, implícito, y/o modelo)-, que pretendo. Todas estas pre-construcciones aliadas por los necesarios juicios reflexionantes que remite el pasado, nos dan la entrada a la armazón del documento, en este ensayo monográfico de la vida y obra del pintor cabal: Antonio González. Empezamos: ‘-ser como siempre he querido ser’. (Antonio González)Antonio González Juárez nació en esta ciudad de Irapuato el día 17 de enero de 1925, por la calle de Álvaro Obregón donde vivió los primeros 12 años de su vida. Desde sus primeros años se definió su vocación por el dibujo. Siendo apenas un niño de primaria, como lo relataba él: era tanta su disposición y facilidad para ello que todo el día dibujaba: en el salón de clase, en la dirección del colegio, en su casa, en todos lados –hasta en el W.C. sobre papel higiénico-, y sobre cualquier tipo de papel. Pintaba de todo: coches, camiones, personas, todo a su alcance infantil. Ferviente admirador de los héroes nacionales, pese a su corta edad, dibujaba a Hidalgo, a Morelos, a Doña Josefa. Niño muy aventajado, no tenía problemas para distinguirse dentro de los más aplicados de su salón. Tan inquieto era que una vez, aferrado a una reja metálica de una casa por la Privada Reforma, se encajó una punta de ella en el cuello salvándose de milagro y conservando, de por vida esa señal que equivaldría a la época y circunstancias por las que pasó para convertirse en el pintor que fue. Esa casi obsesión por el dibujo y pintura lo llevó a emigrar a la ciudad siendo aún muy chiquillo. De apenas catorce años se fue a la ciudad de México a vivir con su abuelo, Don Pedro, quien siguió con su educación y con la mano firme que, relatan sus descendientes, poseía. El anhelo de Antonio era ser caricaturista y hacia ahí encaminó sus pasos. Allá buscó una editorial que publicara revistas de caricatura, de historietas. La encontró y ahí le dieron la primera de muchas recomendaciones valiosas que recibiría luego para fortalecer su vocación de pintor: le vieron más “pinta” y calidad y lo llevaron con el pintor Antonio Navarrete por las calles de 5 de mayo, de reconocida calidad nacional e internacional, quien había sido, a su vez, alumno en España del destacado pintor Ruano Llopis, especializado en temas taurinos. Ahí, bajo la dirección del Maestro Navarrete, se inició en el mundo del dibujo y pintura que lo envolvería para siempre. De muy abajo, barriendo el estudio a cambio de la educación que recibió, fue forjando su carácter y, sin titubear –como lo expresó mucha veces-, nunca se llenó de pintar y aprender.Por ese rumbo, lo relataba, existían lugares de ambiente taurino a los que empezó a frecuentar, a tal grado que en algún momento pensó en dedicarse a esa vida. Su calidad dibujística y pintora era ya tan manifiesta que lo amonestaron preguntándole: ¿quieres ser pintor o torero? Lo obligaron a decidir y se quedó, como lo dijo: ‘-quiero ser pintor’, y se quedó como tal. Su inquietud lo llevó a inscribirse en la “Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda" en la ciudad de México donde, reveló, estuvo poco tiempo pues la formación le pareció muy académica y, por lo mismo, rígida. Con el maestro Navarrete estuvo cuatro años en los cuales desarrolló el enorme mundo en el que vivió y se desenvolvió: el dibujo –principalmente al carbón, o al pastel-; la pintura de agua –acuarela--; el óleo –o aceite-; a los que les dedicó sus ochenta y cinco años de vida. Sus familiares que lo frecuentaban tanto -su sobrina Lupita González de Guerra, principalmente-, me comentaron cómo, todo lo que hacía, estuviera con quien estuviera, lo hacía con papel y lápiz en mano, dibujando, utilizando mucho un papel actual para pintar directamente al óleo. La larga lista de lugares donde vivió y creó obra artística es innumerable. La producción realizada es tan vasta que es difícil encontrar a un pintor contemporáneo que tenga tanta obra producida como él. Sus dibujos, lienzos y acuarelas se cuentan por miles y, metafóricamente, no existe una casa en Irapuato donde no haya, cuando menos, una pintura u obra de él. Realizados algunos murales, el que más sobresale es el que pintó en el Salón de Cabildos del edificio edilicio local, durante la administración municipal 2002-2004 de nuestro estimado amigo, el Ingeniero Marco Antonio Contreras Santoscoy, con el tema sobre el movimiento de la Independencia Nacional. Antonio era un ser excepcional. Positivo, extrovertido, emocional. Ganó mucho dinero, e igual lo dilapidó. Nada le preocupaba. Si había dinero para comer, comía; si no, le era igual. Fumador empedernido, le encantaban las damas, el vino y la vida, la cual, a sus ochenta y cinco años, le siguió devolviendo sus dones por medio de las grandes obras pictóricas que realizó en abundancia, y de su familia, la cual se reunió permanentemente en su entorno. Todo mundo conoció a Antonio y nadie permaneció indiferente ante él. ¿Por qué?: Porque: ‘fue lo que siempre quiso ser’.Platico algunas vivencias en las que participamos mi hermano Joel y yo: una, durante varios años rentamos la casa ubicada en la esquina de la calle de ‘Allende’ con ‘5 de febrero’ (casa del actual Museo de la ciudad), en la que, además de tener nuestros talleres de arquitectos, tuvimos un negocio que fue muy importante, inclusive a nivel estado: ARTECO. Parte de la planta baja de esa casa la rentó Antonio González el que, durante varios años estuvo pintando, con su colaborador, el que posteriormente se hizo de fama local como pintor, me refiero a Raúl Zárate; dos, regularmente, casi todos los sábados, Antonio mandaba a Raúl Zarate con, literalmente UN MONTÓN de obras de Antonio, generalmente bosquejos, pero dada la calidad de Antonio, todos valían artística y monetariamente; ese gran conjunto de sus obras inconclusas nos vendía, ‘cada montón’, a cada uno de nosotros dos, en ‘quinientos pesos’… Finalizo esta biografía de otro gran artista, pintor, de Irapuato platicando que, harán 5 años, el Doctor Salvador Prieto González y yo nos avocamos a recabar información entre sus muchos familiares (el Doctor era familiar suyo), y con ella lo inscribimos para ser reconocido con el ‘Vasco de Quiroga’, presea que se otorga cada años a personas vivas que han hecho obra en favor de Irapuato, en este caso, como gran pintor que fue a nivel nacional y más. Fue reconocido, y ahora se ha convertido en una de las muchas personas que hicieron historia en Irapuato. Como siempre, acepto críticas constructivas para este trabajo.