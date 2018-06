Contaminación plástica

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Algunos afirman que los seres humanos somos los peores depredadores del planeta, más eficientes que los dinosaurios Rex y los tiburones. Sin duda mucho hay de cierto.Estamos acabando con nosotros y con el planeta mismo, destruyendo bosques, contaminando océanos y matando a todos los seres vivos que allí habitan. La situación es muy grave y tiene mucho que ver con los hábitos de consumo y con la educación que estamos legando a nuestros hijos.Como contra-ejemplo podemos ver que en muchos países se está legislando para evitar el uso de bolsas desechables en tiendas de autoservicio -quien desee una bolsa debe de pagar por ella o llevar su bolsa propia-. Igualmente se toman medidas para desincentivar el uso de productos no degradables como popotes, platos, vasos y cubiertos desechables, así como otros productos de plástico no degradables tales como botellas de agua de plástico.Vale subrayar que en los últimos diez años se ha producido más plástico que en el último siglo y que 50% de los productos de plástico se usan una sola vez y se desechan. A estos productos les toma entre cien y mil años degradarse, tiempo durante el cual causan un daño inimaginable.Aproximadamente un millón de aves marinas mueren anualmente a causa de estos productos de plástico, así como cien mil mamíferos marinos.Las fotografías de tortugas enredadas y muertas en los soportes de plástico de paquetes six-pack de cerveza son escalofriantes así como las de aves y peces ahogados con popotes y otros productos de plástico atorados en sus cuerpos.Algunas sugerencias son las siguientes:1.- No use bolsas de plástico de las tiendas comerciales. Compre y use una de tela o yute -con lo cual apoya a los artesanos mexicanos- y no la tire hasta después de meses o años cuando realmente ya no sirva.2.- Si compra alimentos “para llevar” no acepte empaques, popotes ni cubiertos de plástico. Lleve los suyos y al terminar de consumir sus alimentos lávelos y guárdelos para usarlos nuevamente.3.- Si gusta de consumir café, cargue su taza o termo y pida que allí lo sirvan y no en vasos desechables de plástico.4.- No acepte bolsas de plástico para empacar sus tortas o sándwich, use servilletas o bolsas de papel.5.- Re-use las botellas de agua o jugo de vidrio que compre.6.- Preferentemente use en su casa contenedores de vidrio y no de plástico para guardar sus alimentos.7.- Haga labor voluntaria afuera de su casa o colonia recogiendo bolsas y basura de plástico. No hay nada vergonzoso en ello, es más vergonzoso vivir entre la basura.8.- Busque fotos en el internet del efecto de la contaminación plástica en el medio ambiente, en particular en los animales, y muéstrelas a sus hijos y conocidos para incentivarlos a cuidar el ambiente.9.- Transmita estas sugerencias a todos los que le rodean y eduque con el ejemplo.