Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Al mismo tiempo que el Grupo de Coordinación de Seguridad en Guanajuato se reunía para ‘afinar’ estrategias en la sede militar de Sarabia, Villagrán, en Salamanca acribillaban a seis policías viales.“Habrá justicia”, fue el compromiso del gobernador Miguel Márquez. La pregunta que deben responder es: ¿por cuántos de los 36 asesinatos de policías de este año ya hay presuntos responsables tras las rejas?En septiembre de 2017 arrancó en Salamanca el Mando Único Policial que, a juzgar por la violencia inusitada en este año, fracasó. Eso obliga a repensar ese modelo que se prometió efectivo.La tragedia de ayer en Salamanca es otro durísimo golpe para Guanajuato. La autoridad promete justicia; los candidatos a todos los cargos dicen tener las soluciones; y la oposición repite el fracaso de Márquez y los suyos. Lo único cierto es que nadie se atreve a decir que la ola violenta pasará. Todos esperan la tragedia siguiente; la cual, como la de ayer, nos haga repetir que “esto nunca se había visto”.El gobernador Miguel Márquez convocó por la tarde en Salamanca al Grupo de Coordinación Guanajuato, que por la mañana ya se había reunido a revisar operativos sin imaginar lo que en unos minutos pasaría. Pero quedamos igual que al principio: no sabemos el posible móvil del ataque y no se tienen detenidos. En Salamanca, de septiembre a dicembre de 2017 hubo 42 carpetas por homicidio y de enero a abril son 66.El alcalde con licencia que está en campaña por la reelección, el panista Toño Arredondo, lamentó el hecho y manifestó “el apoyo y solidaridad a las familias de los elementos, no los dejaremos solos”. Pero él también tiene mucho qué explicar sobre las causas de la descomposición salmantina y la postura que tomaría de repetir, como dicen las encuestas, para corregir la estrategia que no funcionó.El 14 de septiembre de 2017 se instaló el Mando Único Policial en Salamanca, Apaseo el Alto, Jerécuaro y Coroneo. Esto implicó que los elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado asumieran la operatividad, pero bajo el mando de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) a través de la XVI Zona Militar, en ese momento comandada por el general Juan Manuel Díaz Organitos.La diputada federal tricolor, Bárbara Botello Santibáñez, retomó ayer la exigencia de que se vayan desde ya el secretario de Seguridad Pública, Álvar Cabeza de Vaca; y el procurador de Justicia, Carlos Zamarripa Aguirre. Y la diputada y lideresa del Partido Verde, Beatriz Manrique Guevara, cuestionó sobre ¿dónde estaban los que tienen el presupuesto, la tecnología y las facultades legales, cuando se instalaron los delincuentes?Luego de que AMLO concluyera ayer su tercera gira de campaña por Guanajuato, y mandara a su primera línea de apoyo al terruño (hoy toca turno al ex jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Marcelo Ebrard Casaubón); el candidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya, adelantó su visita inicialmente programada para el sábado 9 y estará mañana al mediodía en el Arco de la Calzada.Al evento con Anaya llamado “Encuentro con ciudadanos” están convocando a las 11 de la mañana y se esperan que en respaldo a Diego Sinhué Rodríguez asistan también varios gobernadores panistas.En el último estirón del equipo del presidencial Pepe Meade por conquistar el voto, lanzaron la campaña con la promesa de “Regularización de vehículos de procedencia extranjera”, para lo que están convocando a que los interesados se registren, les entregan una calcomanía y se llevan un certificado con el compromiso de que, una vez que gane la Presidencia de la República, su “chocolate” sea legal.Para eso nombraron coordinador nacional a Christopher James Barousse, ex presidente nacional de la Red Jóvenes por México del PRI, quien el jueves pasado estuvo en Irapuato reunido con el delegado del CEN tricolor, Andrés Fernández; el coordinador de campaña de Pepe Meade en Guanajuato, el diputado Ricardo Ramírez Nieto; y Alejandro Arias, coordinador de campaña de Yulma Rocha.En Irapuato ya están invitando a presentarse en la casa de campaña de la candidata a la Alcaldía para tomarles los datos, entregarles su certificado y colocarles la calcomanía de identificación. Se supone que eso deben hacer el resto de los comités municipales y oficinas de candidatos del PRI en el terruño.Meade ya estuvo en Irapuato para arropar a Yulma Rocha hace unos días, ahora lo hace a través de un mensaje que subió el jueves a redes sociales en el que dice: “Allá la máquina del progreso del Bajío le hace falta una nueva conductora, a Yulma con mucho cariño, ganas y seguro que vas a ganar”.Con el objetivo de ultimar detalles del 4to Festival de Hiroshima en León autoridades municipales recibieron a representantes de Hiroshima, Japón.El regidor Salvador Sánchez Romero, en representación del alcalde Luis Ernesto Ayala Torres, resaltó que Japón es el primer socio comercial: “Queremos seguir aprendiendo de ustedes y que ustedes comprueben la capacidad de trabajo y esfuerzo de nosotros para fundirnos en una gran comunidad”.