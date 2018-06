La victoria de la izquierda

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Queridos lectores víctimas de esta columna: soy de los que construyen escenarios a futuro, aún con el riesgo de la equivocación. Resulta que en una amena charla con jóvenes y su mundo, -el de las redes sociales y el del permanente cambio-, confirmo que son pocos los que se enteran del entorno económico y social. Sufren, eso sí, el sistema que les da pocas oportunidades de trabajo, gustan de proteger al medio ambiente y aborrecen a los políticos como sinónimo de corrupción. Son ellos los “milenials”, la Generación M, también conocida como Generación del Milenio, la cohorte demográfica que sigue a la Generación X (la nacida a mediados de los sesenta y ésta nacida después de nosotros, los “baby boomers”).Aunque no hay fechas precisas al respecto, se acepta que los “milenials” nacieron desde 1980 hasta mediados de los noventa. Parece que esta generación joven ha trascendido las batallas ideológicas surgidas por la “contracultura” de los sesentas; es una generación más “cívica”, que rechaza la rebeldía frente al status que tuvimos los “baby boomers” (una de las explicaciones podría ser que la Internet democratizó considerablemente el control de la información). Un porcentaje alto de ellos se describen a sí mismos como políticamente independientes y la tercera parte declara no profesar alguna religión. Son ellos “digital natives” lo que significa que, para ellos, el empleo de la tecnología es parte de su vida ordinaria desde sus primeros años de edad. Han nacido y se han criado con dispositivos electrónicos al alcance de la mano y para ellos las nuevas tecnologías no son misteriosas ni complicadas.Ellos sin embargo, no son apáticos en lo cívico: se involucran en debates sobre las políticas del gobierno, emiten su opinión y la difunden en las redes sociales y son activos votantes en las elecciones (ellos decidirán en México las del 2018). En los Estados Unidos, los “milenials” votan mayoritariamente en favor de los demócratas ya que tienen una perspectiva liberal en la mayor parte de cuestiones sociales y políticas. En México, existen sondeos que muestran que ellos votarán mayoritariamente por la derecha (PAN) o por la izquierda en las elecciones del 2018, pues hoy repudian al PRI y prefieren la alternancia.Así está el escenario del 2018: el PRI y su aliado el VERDE habrán provocado decepción por su desempeño en el gobierno y no tendrá candidato fuerte para permanecer en la Presidencia. La izquierda estará dividida en sus 5 partidos (no se puede gobernar a ella misma); su sector moderado (PRD) habrá perdido posiciones de poder, mientras el PT y Movimiento Ciudadano se aliarán según conveniencias en tanto que López Obrador (Morena) seguirá intentando, con alta probabilidad, obtener la Presidencia. El PAN tendrá una enorme oportunidad para regresar al poder y la clave es la selección de un buen candidata(o) que deberá tener un rostro ciudadano, pues los candidatos independiente podrán alcanzar a lo más el 10% de la votación siempre y cuando se lance un solo candidato y no varios.La izquierda tiene aún así, dividida, una enorme oportunidad de ser poder por primera vez en la historia moderna de México. Su candidato es el más conocido y es el líder en las encuestas de opinión, pero al mismo tiempo es quien tiene el mayor porcentaje de opiniones negativas. De ganar Trump la Presidencia de los Estados Unidos, López Obrador tendría otro elemento más a su favor para exacerbar el nacionalismo mexicano para enfrentar al racismo del candidato republicano.Los acontecimientos recientes en Oaxaca, la debilidad del PRI, los enormes actos de corrupción de la clase política mexicana, los bajísimos niveles de aceptación del Presidente, el cansancio de los votantes ante la realidad económica, la permanente campaña de AMLO en medios de comunicación a pesar de las restricciones electorales, son factores que crean condiciones propicias (conste que no lo deseo, pero es objetivamente la tendencia actual) para que López Obrador gane las elecciones del 2018.Para no lograr su objetivo, tendría que cometer los mismos errores del 2006: la soberbia de saberse ganador y de hacer girar el proyecto político alrededor de su gran ego. Insistir en que él y solo él representan la salvación. México es un País de tradición liberal. Católico es cierto, pero liberal.La izquierda tiene fuerza en el centro y sur del País. AMLO canalizará el descontento popular si no hay una buena opción en un candidato independiente o si el PAN no propone un buen perfil.Las condiciones de agitación social en el País y el descontento general, le son propicias a AMLO. Ya creó su partido y lo usa a su conveniencia.Logró dividir a la izquierda y confía en que él será el ganador. Todo depende ahora de que logre convencer a los “milenials” y a las clases medias, no solo a las clases sociales pobres. No lo creo; para eso se requeriría agilidad de pensamiento, mensajes elocuentes; respuestas rápidas; dejar de centrar todo en su persona; programa de gobierno basado en propuestas; discurso alejando del odio, innovadoras ideas para crear riqueza y no solo repartirla; participación en debates; enfoque a redes sociales, manejo de medios de comunicación, todo eso que los “milenials” exigen y que él, no tiene. Con todo, está creado el escenario, para la inminente victoria de la izquierda…